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トヨタと共同開発の水電解装置、千代田化工建設が展示へ…水素・燃料電池展2026

千代田化工建設のブースイメージ
  • 千代田化工建設のブースイメージ

千代田化工建設は、3月17日から19日まで東京ビッグサイト西展示棟で開催される「H2 & FC EXPO［春］2026」に出展する。

展示ブースでは「社会の"かなえたい"を共創（エンジニアリング）する」をテーマに、水素製造に関連した取り組みを紹介する。

トヨタ自動車と共同開発中の水電解装置システムについて、実物大のセルスタックカートリッジや5MW模型などを展示。水素製造に関する同社の技術力をアピールする。

また、MCH（メチルシクロヘキサン）を活用した水素サプライチェーンの社会実装に向けた取り組みも紹介。同社が推進する水素キャリアのMCHを活用したサプライチェーン構築の現在地と将来展開をわかりやすく説明する。

さらに「Why Chiyoda?」を切り口に、長年培ってきた同社の実績や強みを紹介するコーナーも設ける。

トヨタ自動車ブースでは、3月17日11時30分から12時まで「本社工場における5MW級水電解システム実証機完成を含む事業化への取り組み」をテーマにプレゼンテーションを実施する予定。トヨタ自動車のチーフプロジェクトリーダー浜村芳彦氏と、千代田化工建設の顧問・社長補佐松岡憲正氏が登壇する。

《森脇稔》

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［国際］水素・燃料電池展 H2 ＆ FC EXPO

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