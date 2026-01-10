親子喧嘩・社内抗争・カスタム対決、「荒れた」トヨタのプレスカンファレンス…東京オートサロン2026

1月9日、「東京オートサロン2026」で開催されたトヨタのプレスカンファレンスは、いきなり「喧嘩3番勝負」というテーマで始まった。

東京オートサロンは、カスタムカービルダーやアフターマーケットメーカーが主役のイベントだが、主要OEMもその年の（主に）モータースポーツ関連の年間スケジュールを発表したり、競技車両の新型やイヤーモデルを発表したりする。トヨタは「TOYOTA Gazoo Racing」を出展者名として参加している。

親子喧嘩：軽トラのカスタムで対決

今年のプレスカンファレンスは、トークショー形式での開催となり、例年とは趣を変えてきた。のっけから司会者が「今年のテーマは喧嘩3番勝負です」と宣言する。

最初の喧嘩は「親子喧嘩」だ。ダイハツとトヨタが「ツーシーターミッドシップ」で対決するという。ツーシーターミッドシップといっても、対決する車両は軽トラック。軽トラはキャブオーバーじゃないのか？というツッコミはおいておいて、平台軽トラックは基本2人乗りではある。

ミッドシップとしたのは、前年「モリゾー」（豊田章男会長）が『GRヤリス』をミッドシップに改造した車両で岡山でのスーパー耐久レースに参加したことにかけたもの。実際には、TOYOTA Gazoo Racingとダイハツの両ブースに軽トラのカスタムカーを展示し、来場者の人気投票で勝負するというものだ。

ダイハツブースには星川宏昌副社長が登場し、「軽トラックを知り尽くしたメーカーが働く、遊ぶ、助ける、これをこの車1台で表現した」と熱く語る。車両はよくみると、キャブのピラーからルーフ部分が切り取られており、ロールゲージがフレームバギーのように飛び出している。荷台にはクローラーのついた工具キャビネットのようなものが搭載されている。コンセプトはレスキューカーとのことで、救助器具などが収められており、パワーアシストがついているそうだ。

トヨタのカスタム軽トラ「GR HIJET MORIZO K-Trail」

ダイハツに売られた喧嘩を買ったトヨタは、モリゾーの運転で楽しんでもらえるように荷台にフルハーネスを装備したバケットシートを2つ増設した4人乗りの軽トラックで応じる。

投票は各ブースにある投票ボックスにボールを入れる形式で行われる（1月9日午後1時くらいは両者とも、ボックスの半分くらいの得票数だった）。

2番目の喧嘩は、「社内抗争」と銘打って、Gazoo RacingとTOYOTA Racingの対決だ。TOYOTA Gazoo Racingは2026年から欧州のWECとWRC・SUPER GT選手権などの参戦体制を分離する。そのため、TOYOTA Gazoo RacingはGazoo Racingという名前になり、欧州拠点をTOYOTA Racingという新しいブランドでWECに参戦する。Gazoo Racingを率いるのはモリゾー、TOYOTA Racingを率いるのは“ジャイアン”ことトヨタ自動車 中嶋裕樹副社長なので「社内抗争」というわけだ。

トヨタのエンジニアだけでWECでチャンピオンをとると宣言する中嶋裕樹副社長

中嶋副社長は「みんなモリゾーばかり取り上げるが、TOYOTA Racingはトヨタのエンジニアだけで必ずWECの優勝トロフィーを持ち帰り、モリゾーに叩きつける」とジャイアンモード全開の宣戦布告をした。

3番目の喧嘩は、北米生産車両のカスタム対決ということだけが予告されたが、中嶋副社長が口を滑らせて『カムリ』と言ってしまった。北米仕様と日本に輸入される日本仕様での対決と思われる。その前哨戦（？）として、豊田会長と中嶋副社長がサングラスをかけてファイティングポーズをとるパフォーマンスを披露した。

トヨタ自動車の豊田章男会長（左）と中嶋裕樹副社長（右）