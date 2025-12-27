分割式で取り付け簡単、MAXWINの金属製スノーチェーン「K-TIR08」発売…土曜ニュースランキング

12月19～25日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、MAXWINの金属製スノーチェーン「K-TIR08」に関する記事でした。
カー用品ブランドMAXWINから、金属製スノーチェーン「K-TIR08」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。6本タイプと8本タイプで販売され、それぞれ実売価格は税込み5500円・7000円前後。
ホンダは2026年2月に発売予定の新型『CR-V』に関する情報をホームページで先行公開し、予約受付を開始した。待望のハイブリッド車の登場に、SNSでは「おかえり、CR-V！」「これでいいんだよこれで」「かなり欲しい」などと反響が寄せられている。
日産自動車は12月18日、インド市場向けに開発した新型7人乗りBセグメントミニバン『グラバイト』（GRAVITE）のティザー写真を公開した。2026年初頭に現地で発売する予定だ。
トヨタ自動車は、ピックアップトラック『ハイラックス』新型をオーストラリアで発売した。運転性能の向上、インテリア技術と快適性の大幅な強化、トヨタデザインオーストラリアが主導した外装デザインが特徴だ。
メルセデスベンツは、新型電動ミニバン『VLE』を、2026年3月10日にドイツ・シュトゥットガルトで世界初公開すると発表した。ティザー写真を配信している。