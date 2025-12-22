ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ハイラックス』新型、まずはディーゼルの5グレードを豪州発売…約355万円から

トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）
  • トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）

トヨタ自動車は、ピックアップトラック『ハイラックス』新型をオーストラリアで発売した。運転性能の向上、インテリア技術と快適性の大幅な強化、トヨタデザインオーストラリアが主導した外装デザインが特徴だ。

【画像】トヨタ・ハイラックス 新型（オーストラリア仕様）

キャブシャシーまたはピックアップ、4×4または4×2駆動方式、シングル、エクストラ、ダブルキャブボディスタイルの幅広いラインナップで展開される新型ハイラックスシリーズは、4×2ワークメイトシングルキャブシャシーのマニュアルが3万3990豪ドルからの価格設定となっている。

全ハイラックスシリーズは、新しい電動パワーステアリング、強化されたアクティブセーフティ技術、最新世代のマルチメディアシステム、そして全グレードにトヨタの強力で信頼性の高い2.8L直4ターボディーゼルエンジンを標準装備するなど、広範なアップグレードの恩恵を受けている。

ターボディーゼルのハイラックスには、2026年にバッテリー電気自動車版が加わる予定だ。これはフリート、鉱山、ビジネスバイヤー向けで、ユートの機能性とパフォーマンスを維持しながら電気自動車を求める顧客を対象としている。

オーストラリア向けの新型ハイラックスは、ワークメイト、SR、SR5、そしてローグとラギッドXの5つの異なるモデルグレードが用意される。

ワークメイトとSRグレードは4×2または4×4駆動方式の選択が可能で、残りのシリーズは4×4のみとなる。

全バリエーションは、トヨタの1GD-FTV 2.8L直4ターボディーゼルエンジンを搭載し、最高出力150kW、6速マニュアルギアボックスとの組み合わせで420Nm、6速オートマチックトランスミッションでは500Nmのトルクを発生する。

一部のダブルキャブオートマチックグレードは、48VのVアクティブ技術も採用しており、スムーズなストップスタート機能、追加の加速ブースト、燃費の向上を実現している。

エントリーレベルのワークメイトグレードは、後輪駆動でシングルキャブシャシーまたはダブルキャブピックアップが選択可能で、ワークメイト4×4バリエーションはシングルキャブシャシー、ダブルキャブピックアップ、ダブルキャブシャシーとして選択できる。

ワークメイトは外観上、17インチスチールホイール、手動レベリングLEDヘッドランプ、ボディ同色のフロントバンパーとグリル、電動ドアミラー、シャークフィンアンテナで識別され、4つの外装塗装色が用意されている。

ダブルキャブピックアップボディスタイルには、フロントとリアのマッドガード、4つのタイダウンフック、リフトアシスト付きテールゲートダンパーが追加される。

ワークメイトのインテリア装備には、手動調整式フロントシート、ファブリック張り、チルトおよびテレスコピック調整付きウレタンステアリングホイール、パワーウィンドウ、マニュアルエアコン、手動パーキングブレーキ、オールウェザーフロアマットが含まれる。

12.3インチタッチスクリーンを備えた新しいマルチメディアシステムがハイラックスシリーズ全体で標準となり、ワイヤレスアップルカープレイとアンドロイドオートの互換性、DAB+デジタルラジオ、組み込み衛星ナビゲーション、自然音声認識を提供する。

全ての新型ハイラックスには、ワークメイト用の7.0インチディスプレイを備えたデジタルインストルメントクラスター、2つのUSB-Cポート、12Vアクセサリーポート、シングルキャブグレードには2スピーカーオーディオシステムも装備されている。ダブルキャブバリエーションには、リアに2つ目の12Vポートと4スピーカーオーディオシステムが追加される。

安全性は全面的に向上しており、全グレードが機能強化された最新世代のトヨタセーフティセンスアクティブセーフティ技術の恩恵を受けている。

これには、自律ブレーキプリコリジョンセーフティシステム、アクティブクルーズコントロール、リアクロストラフィックアラート、レーンディパーチャーアラートとレーントレースアシスト、ロードサインアシスト、ブラインドスポットモニターが含まれる。

全ハイラックスグレードは、安全、セキュリティ、快適性、利便性機能を備えた拡張トヨタコネクテッドサービス機能の恩恵も受けている。

4Gネットワークの存続期間中無料で提供される機能には、SOS緊急通報、自動衝突通知、車両インサイトが含まれ、後者はmyトヨタコネクトアプリを通じてリモートアクセス可能だ。

トヨタコネクト+とトヨタマルチメディアコネクトパッケージへの1年間の無料トライアルも含まれており、トライアル期間後は有料サービスとして利用可能となる。

これらには、コネクテッドナビゲーションと音声を提供するアップグレードされたマルチメディアシステムに加え、利便性とコントロールを追加するリモートコマンドスイートが含まれる。サポートされる機能はシリーズ全体で異なる。

ワークメイトからステップアップするのがSRグレードで、4×2仕様ではダブルキャブピックアップとして、4×4ではダブルキャブピックアップまたはキャブシャシーボディスタイル、そしてシリーズ唯一のエクストラキャブシャシーバリエーションとして利用可能だ。

SRは外観上、17インチアロイホイール、シルバー塗装の下部フロントバンパー、ブラック塗装のドアハンドル、サイドミラー、フードモールディング、LEDフロントフォグランプ、サイドステップ、ロック式リアテールゲート(ピックアップのみ)、6つの外装色の選択で差別化されている。ダブルキャブオートマチック版のオーナーは、希望すれば17インチアロイホイールをスチールホイールに変更することもできる。

内装では、SRはフロントシートのボルスター強化とハイグレードファブリック張り、レザーアクセント付きシフトノブとステアリングホイール、300Wインバーター、スマートエントリーとスタート、ワイヤレススマートフォン充電器、8スピーカーオーディオシステムを追加している。

SRの追加安全装備にはタイヤ空気圧監視システムとパノラマビューモニターが含まれ、4×4オートマチックグレードはロック式リアディファレンシャル、マルチテレインセレクト、ダウンヒルアシストコントロールで追加のオフロード能力をもたらす。SR顧客はmyトヨタコネクトアプリを通じて車両をリモートでロック・アンロックすることもできる。

ハイラックスSRは、オートマチックダブルキャブピックアップ版でVアクティブ技術も提供しており、48Vシステムは8.5kW/65Nmの電動モータージェネレーター、リチウムイオンバッテリー、DC/DCコンバーターを採用し、よりスムーズなストップスタート機能を実現するとともに、停止状態からの加速時の運転感覚を向上させている。

SRの上に位置するのがSR5で、ダブルキャブ4×4専用として利用可能だ。

ワークメイトとSRグレードが荷物の積載や牽引用に設計されたヘビーデューティサスペンションチューンを維持しているのに対し、SR5以上のグレードは、シリーズの残りの牽引能力と積載能力を維持しながら、無積載時により柔軟な乗り心地を提供するよう設計された新しい快適性重視のリアリーフサスペンションチューンを特徴としている。

マニュアルピックアップまたはVアクティブオートマチックでピックアップまたはキャブシャシーオプションとして利用可能なSR5は、18インチアロイホイールと大型フロントブレーキおよびベンチレーテッドリアディスクブレーキ、一体型トウバー、ハイグレードオートレベリングLEDヘッドライト、LEDテールライトとリアフォグランプ(ピックアップのみ)、20kg積載容量のスポーツバー、プライバシーガラス、自動格納式および加熱ドアミラー、7つの外装塗装色の選択を獲得している。

内装では、SR5はデュアルゾーンオートマチックエアコン、冷却グローブボックス、加熱フロントシートとステアリングホイール、より大きな12.3インチデジタルインストルメントクラスター、電子クロマチックルームミラー、電動パーキングブレーキなど、快適性と技術のアップグレードを大幅に追加している。

さらなる安全機能には、緊急運転停止システム(オートマチックのみ)とマルチテレインモニター(ピックアップのみ)が含まれ、後者はオフロード時に車両周辺の包括的な視界を提供する。

Vアクティブ搭載SR5グレードでは、顧客はトヨタコネクテッドサービスを通じてエアコンをリモート起動することもできる。

追加のプレミアム機能を求めるSR5顧客は、2500ドル追加でプレミアムインテリアパッケージをオプション選択でき、ブラックレザーアクセント張り、腰部サポート付き8ウェイパワー運転席、9スピーカーJBLプレミアムオーディオシステムが追加される。

新型ハイラックスシリーズのデュアルフラッグシップは、豪華なローグから始まり、SR5プラスプレミアムインテリアの仕様をベースに、独自の18インチマットブラックアルミホイール、ブラックアウトされたトヨタテールゲートバッジ、ユニークなスポーツバーとフロントバンパー、電動ローラーカバー付きマリングレードカーペットベッドライナー、2つのスライド式タイダウンポイント付きデッキレール、12Vタブソケット、中央ロック式テールゲート、ミネラルカラー張り、トング&ボール、トレーラー配線ハーネス、電子ブレーキコントローラーを含む標準牽引パッケージを追加している。

ラギッドXは、新型ハイラックスシリーズのオフロードヒーローであり、プレミアムインテリア付きSR5をベースに、マットブラック18インチアルミホイール、フープレスブルバーとバッシュプレート、ユーレカゴールドで塗装されたフロントおよびリアリカバリーポイント、LEDライトバー、デカールパッケージ、モールパネル付きスポーツバー、ベゼル、牽引パッケージ、ベッドライナー、ミネラル張り仕上げなどの機能を追加している。

新型ハイラックスシリーズ全体で、新たに導入されたアッシュスレートとサングローを含む最大7つの外装色が選択可能で、既存のグレイシャーホワイト、フロステッドホワイト、スタニングシルバー、エクリプスブラック、フィーバリッシュレッドに加わる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハイラックス

トヨタ自動車

ピックアップトラック

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES