トヨタ『ハイラックス』新型、初のEVを4月欧州発売へ…ブリュッセルモーターショー2026

トヨタ自動車は、ブリュッセルモーターショー2026において、ピックアップトラックの『ハイラックス』新型を欧州初公開した。4月にEVを欧州市場で発売する。

【画像全10枚】

9代目となる新型ハイラックスは、50年以上の歴史と世界累計2700万台以上の販売実績を持つ伝説的なピックアップトラックの最新モデルだ。今回初めてバッテリー電気自動車(BEV)パワートレインを設定し、新たな領域を切り開く。

新型ハイラックスは、これまでの成功の基盤となってきた品質、耐久性、信頼性という核となる価値を継承している。顧客の好みに合わせ、実用的な荷物の積載能力とビジネス向けの性能、快適で充実装備のキャビン、そして広範なトヨタTメイトの先進安全・運転支援機能を備えたダブルキャブ形式のみが用意される。

「タフ&アジャイル」をテーマに開発された鋭い新しいエクステリアデザインは、基本的な強さと力強く現代的な外観を表現している。内部構造では、歴代モデルの卓越したオフロード性能を支えてきたボディオンフレーム構造を継承している。

初のバッテリー電気ハイラックスの導入により、「壊れない」ピックアップトラックのゼロエミッション版という新しい提案が生まれた。トヨタは完全電動化にあたり、ハイラックスを定義し永続的な成功を支える品質、耐久性、信頼性、そして本格的なオフロード能力を維持しながら、ゼロCO2での運用を必要とするビジネス顧客の要求に応えられるよう設計した。

ハイラックスBEVは59.2kWhのリチウムイオンバッテリーと前後のeアクスルを使用し、常時四輪駆動を確保している。システムは前輪で205Nm、後輪で268Nmのトルクを発生する。最終的なWLTP認証データによると、複合サイクルで最大257km、市街地サイクルで最大380kmの航続距離を実現する。ハイラックスBEVは715kgの積載能力と1.6トンの牽引能力を提供する。

BEVモデルは他のハイラックスと同じ実用的なボディオンフレーム構造を共有し、BEVシステムはスムーズで楽々とした静かな動力伝達を提供する。最適な重量バランス、電動パワーステアリング(全ハイラックスモデルで標準装備予定)、サスペンション設計が安定した安全で快適な性能に貢献する。BEV専用のシフトバイワイヤ技術により、スムーズなギアチェンジが可能だ。

バッテリーユニットを含む電動パワートレインは、優れたオフロード性能を維持するようパッケージ化され設置されている。最低地上高は212mm、最大渡河水深は他のハイラックスと同じ700mmを確保している。BEV専用に開発されたマルチテレインセレクトシステムは、困難な状況下で制動力とトルクを調整し、制御性を向上させている。