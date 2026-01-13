ホーム 自動車 ニューモデル 新型車 記事

トヨタ『ハイラックス』新型、初のEVを4月欧州発売へ…ブリュッセルモーターショー2026

トヨタ・ハイラックス 新型のEV（ブリュッセルモーターショー2026）
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV（ブリュッセルモーターショー2026）
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV（ブリュッセルモーターショー2026）
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV（ブリュッセルモーターショー2026）
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV（ブリュッセルモーターショー2026）
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV（ブリュッセルモーターショー2026）
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV
  • トヨタ・ハイラックス 新型のEV

トヨタ自動車は、ブリュッセルモーターショー2026において、ピックアップトラックの『ハイラックス』新型を欧州初公開した。4月にEVを欧州市場で発売する。

【画像全10枚】

9代目となる新型ハイラックスは、50年以上の歴史と世界累計2700万台以上の販売実績を持つ伝説的なピックアップトラックの最新モデルだ。今回初めてバッテリー電気自動車(BEV)パワートレインを設定し、新たな領域を切り開く。

新型ハイラックスは、これまでの成功の基盤となってきた品質、耐久性、信頼性という核となる価値を継承している。顧客の好みに合わせ、実用的な荷物の積載能力とビジネス向けの性能、快適で充実装備のキャビン、そして広範なトヨタTメイトの先進安全・運転支援機能を備えたダブルキャブ形式のみが用意される。

「タフ&アジャイル」をテーマに開発された鋭い新しいエクステリアデザインは、基本的な強さと力強く現代的な外観を表現している。内部構造では、歴代モデルの卓越したオフロード性能を支えてきたボディオンフレーム構造を継承している。

初のバッテリー電気ハイラックスの導入により、「壊れない」ピックアップトラックのゼロエミッション版という新しい提案が生まれた。トヨタは完全電動化にあたり、ハイラックスを定義し永続的な成功を支える品質、耐久性、信頼性、そして本格的なオフロード能力を維持しながら、ゼロCO2での運用を必要とするビジネス顧客の要求に応えられるよう設計した。

ハイラックスBEVは59.2kWhのリチウムイオンバッテリーと前後のeアクスルを使用し、常時四輪駆動を確保している。システムは前輪で205Nm、後輪で268Nmのトルクを発生する。最終的なWLTP認証データによると、複合サイクルで最大257km、市街地サイクルで最大380kmの航続距離を実現する。ハイラックスBEVは715kgの積載能力と1.6トンの牽引能力を提供する。

BEVモデルは他のハイラックスと同じ実用的なボディオンフレーム構造を共有し、BEVシステムはスムーズで楽々とした静かな動力伝達を提供する。最適な重量バランス、電動パワーステアリング(全ハイラックスモデルで標準装備予定)、サスペンション設計が安定した安全で快適な性能に貢献する。BEV専用のシフトバイワイヤ技術により、スムーズなギアチェンジが可能だ。

バッテリーユニットを含む電動パワートレインは、優れたオフロード性能を維持するようパッケージ化され設置されている。最低地上高は212mm、最大渡河水深は他のハイラックスと同じ700mmを確保している。BEV専用に開発されたマルチテレインセレクトシステムは、困難な状況下で制動力とトルクを調整し、制御性を向上させている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

トヨタ ハイラックス

ブリュッセルモーターショー

トヨタ自動車

ピックアップトラック

電気自動車 EV、PHEV、BEV

注目の記事

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES