ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

バッテリーレスで即使用可能、マイナス40度対応の「高安全性ジャンプスターター」が登場

MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」
  • MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」

カー用品ブランドMAXWINから、バッテリーレスで充電不要のスーパーキャパシタを搭載した高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み1万9800円前後。

【画像】MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」

「K-CJS01」は2500Fのスーパーキャパシタ（大容量コンデンサ）を搭載し、リチウム電池を使用しないバッテリーレス設計が特徴だ。電圧の低下したバッテリーから残りわずかな電力を吸い上げ、増幅した電力として戻すことでエンジンをスタートできる仕組みだ。

事前からの充電が不要で、放置しても劣化せず、いつでも即座に使用できる。長期保管でも性能が維持されるため、緊急時の備えとして安心して保管できる。

MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」 MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」

動作温度範囲はマイナス40度から70度までと幅広く、極寒地でも使用可能だ。ピーク電流は2000Aの大電流を実現し、ガソリン車8リットル、ディーゼル車6リットルまでの大型車両にも対応する。

操作性にも配慮されており、高輝度のIPS液晶モニターを採用。進行状況や電圧状態を一目で確認できるため、初心者でも迷わず使用できる。また、LED照明を搭載しており、夜間や暗所での作業時の照明として、あるいはSOS信号用のライトとしても活用できる。

安全機能も充実しており、逆接続、短絡、過電流、過熱に対する保護機能を備える。防水防塵性能はIP54等級を取得している。

本体サイズは26×11×5cmで、重量は約1.1kg。充電方式は車の残電圧、シガーソケット、USB-Cにも対応する。導通性の高い純銅を使用したケーブルが付属する。

《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES