バッテリーレスで即使用可能、マイナス40度対応の「高安全性ジャンプスターター」が登場

カー用品ブランドMAXWINから、バッテリーレスで充電不要のスーパーキャパシタを搭載した高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」が新発売。購入はアマゾン・楽天・Yahoo!ショッピングの各オンラインショップから。実売価格は税込み1万9800円前後。

【画像】MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」

「K-CJS01」は2500Fのスーパーキャパシタ（大容量コンデンサ）を搭載し、リチウム電池を使用しないバッテリーレス設計が特徴だ。電圧の低下したバッテリーから残りわずかな電力を吸い上げ、増幅した電力として戻すことでエンジンをスタートできる仕組みだ。

事前からの充電が不要で、放置しても劣化せず、いつでも即座に使用できる。長期保管でも性能が維持されるため、緊急時の備えとして安心して保管できる。

MAXWINの高安全性ジャンプスターター「K-CJS01」

動作温度範囲はマイナス40度から70度までと幅広く、極寒地でも使用可能だ。ピーク電流は2000Aの大電流を実現し、ガソリン車8リットル、ディーゼル車6リットルまでの大型車両にも対応する。

操作性にも配慮されており、高輝度のIPS液晶モニターを採用。進行状況や電圧状態を一目で確認できるため、初心者でも迷わず使用できる。また、LED照明を搭載しており、夜間や暗所での作業時の照明として、あるいはSOS信号用のライトとしても活用できる。

安全機能も充実しており、逆接続、短絡、過電流、過熱に対する保護機能を備える。防水防塵性能はIP54等級を取得している。

本体サイズは26×11×5cmで、重量は約1.1kg。充電方式は車の残電圧、シガーソケット、USB-Cにも対応する。導通性の高い純銅を使用したケーブルが付属する。