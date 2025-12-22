メルセデスベンツ、新型電動ミニバン『VLE』を2026年3月世界初公開へ

メルセデスベンツは、新型電動ミニバン『VLE』を、2026年3月10日にドイツ・シュトゥットガルトで世界初公開すると発表した。ティザー写真を配信している。

【画像】メルセデスベンツ『VLE』のティザー

VLEは、新開発のモジュラー式でスケーラブルなバンアーキテクチャを採用した初のメルセデスベンツとなる。自動車発祥の地であるシュトゥットガルトでワールドプレミアを迎える。

このモデルは、リムジンのような乗り心地と操縦性に、MPVスタイルの多用途性を組み合わせた「2つの世界のベスト」を実現している。最大8人乗りで革新的な室内機能を備え、空間の概念を再定義する。

メルセデスベンツ『VLE』のプロトタイプ

VLEのラインナップは、ファミリーやアクティブなライフスタイルを持つ顧客向けのフレキシブルな車両から、高級シャトルまで幅広く展開される予定だ。デザイン、可変性、日常での使いやすさにおいて、顧客のニーズと要求に最適に応える設計となっている。

スペインのビトリア工場では、VLEの生産準備において、人工知能やデジタルツール、生産のデジタルツイン作成など最新の生産プロセスが採用された。また、メルセデスベンツ・バン部門の量産車としては初めて、メルセデスベンツ・オペレーティングシステム(MB.OS)が導入される。