スマホ活用を前提としたカーオーディオ・メインユニットとは？…土曜ニュースランキング

カロッツェリア MVH-7500SC
2025年12月12～18日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、カーオーディオのモニターレスメインユニットに関する記事に注目が集まりました。



1位） 最新機種の“魅力”を解剖！ カロッツェリアの「モニターレス機」なら、スマホを便利に使い倒せる！［メインユニット最前線］：147 Pt.

車内におけるAVシステムの核となる「メインユニット」。これに何を使うかで、ドライブの楽しさや快適性が変化する。もしも交換が可能であるならば、最新市販品への換装を検討しよう。当連載ではそれを推奨し、市場動向や注目機種について解説している。

【画像全5枚】


「スマートフォンリンク」機能とは？





2位） MTのみの潔さに「ほぼ最高では？」 フィアット『500ハイブリッド』発表に国内でも注目集まる：127 Pt.

フィアットは、コンパクトカー『500』のハイブリッド、『500ハイブリッド』を欧州で発表した。SNSでは、「国産でこんな車あったら心揺さぶられる」「気になります」など、話題となっている。

【画像全5枚】


コネクト技術も満載





3位） トヨタ『RAV4』新型、3つのスタイルで登場…まずはハイブリッドを450万円から発売：91 Pt.

トヨタ自動車は12月17日、SUV『RAV4』の新型の販売を開始した。6代目となる新型は、「Life is an Adventure」をテーマに、ユーザーの多様なライフスタイルに応える新世代SUV。従来の力強いデザインを維持しつつ、「多様化」「電動化」「知能化」を開発の柱に据えた。

【画像全5枚】


「多様化」「電動化」「知能化」を開発の柱に





4位） メルセデスベンツGLB新型、生産開始…最大航続631kmのEVを2026年春発売へ：69 Pt.

メルセデスベンツは、ハンガリーのケチケメート工場で新型『GLB』の量産を開始したと発表した。EQテクノロジー搭載の「GLB 250+」と「GLB 350 4MATIC」は、2026年春に発売される。200kWのGLB 250+は、最大631kmの航続距離を実現し、クラス最高レベルの性能を誇る。スポーティなトップモデルは260kWのGLB 350 4MATICだ。

【画像全5枚】


EQテクノロジー搭載、クラス最高レベルの性能





5位） MOMO、「レーシングシミュレーター用ステアリング」6モデルを1月9日発売：67 Pt.

MOMO製カーパーツの総販売元・レアーズは、イタリアのMOMOとスイスのロジクール（Logitech International S.A.）が共同開発したレーシングシミュレーター（SIM）用ステアリング6モデルを2026年1月9日から発売する。

【画像全5枚】


実車用ステアリングと同様の構造を採用


《レスポンス編集部》

