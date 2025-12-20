スマホ活用を前提としたカーオーディオ・メインユニットとは？…土曜ニュースランキング

2025年12月12～18日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、カーオーディオのモニターレスメインユニットに関する記事に注目が集まりました。
車内におけるAVシステムの核となる「メインユニット」。これに何を使うかで、ドライブの楽しさや快適性が変化する。もしも交換が可能であるならば、最新市販品への換装を検討しよう。当連載ではそれを推奨し、市場動向や注目機種について解説している。
フィアットは、コンパクトカー『500』のハイブリッド、『500ハイブリッド』を欧州で発表した。SNSでは、「国産でこんな車あったら心揺さぶられる」「気になります」など、話題となっている。
トヨタ自動車は12月17日、SUV『RAV4』の新型の販売を開始した。6代目となる新型は、「Life is an Adventure」をテーマに、ユーザーの多様なライフスタイルに応える新世代SUV。従来の力強いデザインを維持しつつ、「多様化」「電動化」「知能化」を開発の柱に据えた。
メルセデスベンツは、ハンガリーのケチケメート工場で新型『GLB』の量産を開始したと発表した。EQテクノロジー搭載の「GLB 250+」と「GLB 350 4MATIC」は、2026年春に発売される。200kWのGLB 250+は、最大631kmの航続距離を実現し、クラス最高レベルの性能を誇る。スポーティなトップモデルは260kWのGLB 350 4MATICだ。
MOMO製カーパーツの総販売元・レアーズは、イタリアのMOMOとスイスのロジクール（Logitech International S.A.）が共同開発したレーシングシミュレーター（SIM）用ステアリング6モデルを2026年1月9日から発売する。