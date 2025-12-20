スマホ活用を前提としたカーオーディオ・メインユニットとは？…土曜ニュースランキング

2025年12月12～18日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。今週は、カーオーディオのモニターレスメインユニットに関する記事に注目が集まりました。

車内におけるAVシステムの核となる「メインユニット」。これに何を使うかで、ドライブの楽しさや快適性が変化する。もしも交換が可能であるならば、最新市販品への換装を検討しよう。当連載ではそれを推奨し、市場動向や注目機種について解説している。

