ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

最新機種の“魅力”を解剖！ カロッツェリアの「モニターレス機」なら、スマホを便利に使い倒せる！［メインユニット最前線］

カロッツェリア MVH-7500SC
  • カロッツェリア MVH-7500SC
  • カロッツェリア DEH-6600
  • カロッツェリア FH-4600

車内におけるAVシステムの核となる「メインユニット」。これに何を使うかで、ドライブの楽しさや快適性が変化する。もしも交換が可能であるならば、最新市販品への換装を検討しよう。当連載ではそれを推奨し、市場動向や注目機種について解説している。

◆「モニターレスメインユニット」は近年マイナーな存在だ。しかし、注目機はいくつか存在！

ここ数回にわたりメーカーごとの最新モデルの見どころを紹介してきたが、今回は連載の最終回としてカロッツェリアの「モニターレスメインユニット」の利点について解説していく。

ところでかつてはこのタイプがメインユニットの基本形だったわけだが、「AV一体型ナビ」が普及するにつれ、さらには「ディスプレイオーディオ」の支持率が上がるにつれて、モニターレスメインユニットは次第にマイナーな存在となっていく。

そのため、これを豊富にラインナップするブランドは減っている。大手メーカーではカロッツェリアとケンウッドがこれを用意しているのみだ。で、カロッツェリアは特に製品数が豊富だ。そして、機能面でも優れたモデルを多く擁している。

では、その中身を紹介していこう。なお、カロッツェリアのモニターレスメインユニットは大きく4系統に分類できる。品番が『FH』で始まる2DIN機、あとはすべて1DIN機で『MVH』から始まるCDメカを持たないタイプ、『DEH』から始まるCDメカを持つタイプ、『DVH』から始まるCD/DVDメカを持つタイプ、これらだ。

◆なんと、スマホをディスプレイとして活用する機種も存在！

ラインナップ中でのトップエンド機は、『MVH-7500SC』だ。当機はCDメカを持たず、スマホをミュージックプレーヤーとして活用することを前提としているため、Bluetoothに対応し、USB接続も可能としている。しかしAUX端子は省かれていて合理化が図られている。

さらに、当機はスマホを活用する前提を一層突き詰めている。なんと、接続するスマホをディスプレイとして活用できる。スマホホルダーを装備し、本機を使用する際のさまざまな表示をスマホに映せる。

そして、「スマートフォンリンク」機能が搭載されているため、対応アプリをインストールすれば主要なスマホアプリの立ち上げを本機の物理キーを押すことで行える。普通、運転中にスマホアプリを起動するのは難しい。スマホのタッチパネルを注視しなければ操作できないためだ。しかし当機では、手探りでボタンを押せるので運転中でもアプリの起動をイージーに行える。

◆カロッツェリアのモニターレスメインユニットは、音も良い！

また、スマホをセンタークラスターパネルの最適な位置に据えることができるため、対応アプリの表示は見やすくなる（動画系アプリには非対応）。車内でスマホを使う場面が多いドライバーには、当機を使えばその利便性がさらに高まる。

なお、当機以外にもいくつかの機種でスマートフォンリンク機能が使用可能だ。

また、カロッツェリアのモニターレスメインユニットは音質性能も高い。特に、「ネットワークモード」に対応している機種では、フロントスピーカーの「マルチ駆動＆制御」を行うことができる。これを有効にするにはスピーカーケーブルを引き直す必要があるが、それを行い、ネットワークモードをオンにすれば、フロント2ウェイのツイーターとミッドウーファーそれぞれを内蔵パワーアンプの1チャンネルずつの出力で鳴らし、それぞれを個別にコントロールできるようになる。つまり、本格的なシステム運用が可能となる。

音楽が好きでモニターは不要というのなら、カロッツェリアのモニターレスメインユニットに要注目。

《太田祥三》

