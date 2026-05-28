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カロッツェリアの新商品を秋葉原で体験！業界初の空間オーディオ対応モデルも　6月12・13日

「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」6月12日・13日開催
  • 「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」6月12日・13日開催

パイオニアは、6月12日と13日の2日間、ベルサール秋葉原（東京都千代田区）1F HALLで「2026夏 カロッツェリア新商品体験会」を開催する。入場料は無料で、事前予約も不要。

会場では、5月14日に発表されたカロッツェリアの最新商品が一堂に展示される。目玉となるのは、国内市販カーエレクトロニクス業界で初めて空間オーディオ再生に対応したディスプレイオーディオ（2026年5月時点、パイオニア調べ）と、サイバーナビ史上最高の音質を追求した「サイバーナビ LIMITED EDITION」だ。

これらの製品を搭載した多彩なデモカーが用意され、車種ごとに最適化された音やシステムの組み合わせによる音の違いを実際に体験できる。一部車両については事前の試聴予約も受け付けられる。

6月13日の14:00～15:00には、サイバーナビ、ディスプレイオーディオ、ドライブレコーダー、デジタルミラーの開発担当者によるトークセッションも予定されている。このトークセッションの模様は後日、パイオニア公式ユーチューブでも配信される予定だ。

また、カロッツェリア誕生40周年を記念し、歴代商品の展示も行われる。来場者がアンケートに回答したり、SNSに投稿したりした場合はオリジナルグッズがプレゼントされる。

開催時間は6月12日が17時30分～20時00分、6月13日が11時00分～18時00分。

《ヤマブキデザイン》

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