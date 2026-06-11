パイオニア、車載ハイエンドオーディオ「GRAND RESOLUTION」のデモカー出展へ…OTOTEN2026

パイオニアと東北パイオニアは、6月19日（金）から21日（日）までの3日間、東京国際フォーラムで開催される国内最大級のオーディオとホームシアターの祭典「OTOTEN2026」に出展する。

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会場は東京国際フォーラムで、パイオニアブースはガラス棟B1F「ロビーギャラリー」と5F「G504」。

展示では、車載用ハイエンドシリーズ「GRAND RESOLUTION（グランド・レゾリューション）」を搭載した『GR86』のデモカーを用意する。ハイエンドオーディオブランド「TAD」の技術を投入し、点音源再生が可能な「CSTドライバー」による自然な音場空間と高い音の実在感を試聴できるという。

また、7月に発売するボックススピーカー「TS-X40」を先行展示するほか、ハイエンドスピーカー「TS-V174S」やカスタムフィットスピーカー「TS-F1750S」など多彩なカースピーカーを並べる。モデルごとの音質の違いを聴き比べる試聴コーナーや、インナーバッフルなど音質向上アイテムの活用方法を紹介するDIYコーナーも設ける。

さらに、ゲーミングスピーカー「SOUND TECTOR（サウンド・テクター）」シリーズを展示する。ポータブルゲーミングスピーカーとデスクトップゲーミングスピーカーを用意し、臨場感のあるサウンドでゲームの没入感を体験できるとしている。

OTOTEN2026の開催日程は、プレミアムデーが2026年6月19日（金）13:00～19:00（11:00～13:00は報道関係者、招待者のみ入場可能）。一般公開日は2026年6月20日（土）10:00～19:00、2026年6月21日（日）10:00～17:00。いずれも事前登録制となる。