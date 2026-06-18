スバルの3例シートSUV、『アセント』を日本発売前レビュー！…海外報道

スバルは北米で販売している3列シートSUVの『アセント（Ascent）』について、日本市場への導入を検討していると明らかにした。とうぜんながら日本国内での試乗記やレビューはない。そこで北米有力メディアに掲載されている試乗記・レビューをチェックした。

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◆一定の評価を受けている…

アセントは北米では「標準AWDを備えた3列シートSUV」として一定の評価を受けている。いっぽうで近年は、競合の強力な新型車：キア『テルライド』、ヒョンデ『パリセード』、ホンダ『パイロット』、マツダ『CX-90』などに押され気味、というのが北米メディアの共通認識のようだ。

まず『Car and Driver』の「2026 Subaru Ascent Review, Pricing, and Specs」は「標準装備と安全装備は充実している」、「しかしパワートレインの洗練度はクラス上位に及ばない」と総評している。「スバルファンが『アウトバック』や『フォレスター』から乗り換えるための3列SUV」という位置づけだ。

『MotorTrend』の「2026 Subaru Ascent Review」では総合評価が9.0/10。優等生だがスター選手ではない、という調子だ。「快適」「安全」「価格」のバランスは高評価だが、乗り心地や先進感ではライバルに負けるとしている。

『Cars.com』は2025年5月30日公開の「Is the 2025 Subaru Ascent a Good 3-Row SUV? 5 Pros, 3 Cons」で2025年型について、総評で「良いSUVであることは間違いない」、「しかしモデルライフ終盤に入り競争力が低下」、「室内空間や燃費では新型競合に及ばない」と分析している。

スバル・アセント

◆3列SUV市場は激戦

北米の各媒体を横断すると、アセントの評価はほぼ一致する。

高評価

- AWD標準

- 雪道性能

- 安全装備

- 乗り心地

- 5000lb（約2300kg）級の牽引能力

- スバルらしい実用性

低評価

- 3列目の狭さ

- CVTの洗練不足

- エンジン騒音

- モデルの古さ

- インフォテインメントの見劣り

整理すると、「アセントは北米で“雪国ファミリーの実用車”として高評価を得るいっぽう、3列SUV市場の激戦化で商品力の陳腐化も指摘されている」というのが実態に近いのかもしれない。

スバル・アセント

◆ライバルと優劣の理由

また北米の3列シートSUV同士の比較では、「評価は決して低くないのに、比較テストではなかなか勝てない」というのがアセントの立ち位置のようだ。

- スバル・アセント

- ホンダ・パイロット

- キア・テルライド

- ヒョンデ・パリセード

- マツダ CX-90

の5車種は頻繁に比較されるが、アセントは「欠点が少ない優等生」と評価されるいっぽうで、「これが決め手」という特徴に欠ける、という論調が多く見られる。

逆に、スバルの既存ユーザーからは評価が高く、

- AWD標準

- 雪道性能

- アイサイト

- アウトドア適性

- 水平対向エンジンへの信頼感

が購入理由として挙げられている。

スバル・アセント

◆260hpターボ搭載の3列SUV

スバル・アセントは、北米市場向けに展開されるSUVだ。全長5m級のボディに3列シートを備え、7人乗りまたは8人乗り仕様を設定し、スバルの乗用車ラインアップでは最大級のモデルになる。

パワートレインは2.4L水平対向4気筒ターボエンジンを搭載。最高出力260hp、最大トルク376Nmを発生し、8速マニュアルモード付きCVTを組み合わせる。駆動レイアウトはスバル独自のシンメトリカルAWDを全車に採用する。悪路走行支援機能「X-MODE」やヒルディセントコントロールを備え、最大5000lb（約2268kg）の牽引能力を持つなど、高い走破性と実用性が特徴だ。

2027年モデルでは利便性も向上した。後席乗員向けにUSB Type-C充電ポートを追加したほか、ドア開閉時の室内灯点灯を停止できるスイッチを新たに採用した。後席で休む乗員への配慮を高めている。

安全性能もアセントの大きな特徴だ。全車にアイサイト運転支援システムを標準装備する。広角モノカメラや緊急停止支援機能に加え、後側方警戒支援、車線変更支援、後退時警戒支援、後退時自動ブレーキ、緊急時操舵支援を備える。さらに、米国の道路安全保険協会（IIHS）の安全評価では、2026年モデルで最高評価の「TOP SAFETY PICK+」を獲得した。アセントは9年連続で「TOP SAFETY PICK」認定を受けており、高い安全性能が評価されている。

2027年モデルは、「プレミアム」、「リミテッド」、「リミテッド・ブロンズエディション」、「ツーリング」、「オニキスエディション・ツーリング」の5グレードを展開する。メーカー希望小売価格は4万0795ドル、約650万円から。