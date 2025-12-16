MOMO、「レーシングシミュレーター用ステアリング」6モデルを1月9日発売

MOMO製カーパーツの総販売元・レアーズは、イタリアのMOMOとスイスのロジクール（Logitech International S.A.）が共同開発したレーシングシミュレーター（SIM）用ステアリング6モデルを2026年1月9日から発売する。

【画像】MOMOの「レーシングシミュレーター用ステアリング」6モデル

今回発売されるのは「SIM GT 320 BLACK」「SIM GT-RACER 290 BLACK」「SIM GT 320 BLUE」「SIM GT-RACER 290 RED」「SIM GT PRO TRACKS 320」「SIM GT PRO 320 BLACK」の6モデルだ。税込み価格は4万6200円から6万6000円となっている。

SIM GT 320 BLACK

製品の特徴は、実車用ステアリングと同様の構造を採用した点にある。6点ビス止めに加え、スポーク裏面からの固定により高い強度を実現している。ステアリングの形状、直径、素材も実車仕様に近い作りとなっており、MOMOが60年にわたり培ってきた技術をシミュレーター用に応用している。

ロジクールG RSホイールハブとの互換性があり、既存のシミュレーター環境に組み込むことが可能だ。MOMOは「Driving Passion」を企業理念として掲げており、今回の製品は実車とシミュレーターの境界を埋める試みとして位置づけられている。

SIM GT-RACER 290 RED