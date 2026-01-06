タナベ、RZ34『フェアレディZ』用アンダーブレースのフロント・センター・リア用3製品を一挙発売

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベから日産『フェアレディZ』（RZ34 2022年8月～）専用の「サステック・アンダーブレース」フロント・センター・リア用3製品が新発売。

【画像全3枚】

アンダーブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。ロワアーム支持部を連結して、ボディ剛性をアップすることでコーナリング時のボディのネジレを抑える補強パーツだ。アルミ中空パイプとユニークな目の字断面構造により、軽量化と高剛性を高レベルで両立している。

今回販売が開始されたRZ34フェアレディZ・フロント用［UBN27］は4点止め方式で、装着時の最低地上高はアンダーブレースとなるが、純正のセンター補強120mmと変化なし。税込み価格は4万700円。

サステック・アンダーブレース フェアレディZ・センター用［UBN28］装着例

センター用［UBN28］も4点止めながら純正のセンター補強との置き換えタイプ。装着時の最低地上高は純正フロントメンバーの123mmで、アンダーブレースは129mmを確保。税込み価格は6万6000円。

リア用［UBN29］は2点止め方式で、装着時にアンダーブレース（取り付けボルト部）は130mmを確保できるため、最低地上高は純正のセンター補強120mm。前述のセンター用［UBN28］との同時装着時には、最低地上高は純正フロントメンバーの123mmとなる。税込み価格は2万2000円。

サステック・アンダーブレース フェアレディZ・リア用［UBN29］装着例