ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

タナベ、RZ34『フェアレディZ』用アンダーブレースのフロント・センター・リア用3製品を一挙発売

サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・フロント用［UBN27］装着例
  • サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・フロント用［UBN27］装着例
  • サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・センター用［UBN28］装着例
  • サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・リア用［UBN29］装着例

サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベから日産『フェアレディZ』（RZ34 2022年8月～）専用の「サステック・アンダーブレース」フロント・センター・リア用3製品が新発売。

【画像全3枚】

アンダーブレースはフロア下部の剛性をアップして、ハイレスポンスなハンドリングを実現するパーツ。ロワアーム支持部を連結して、ボディ剛性をアップすることでコーナリング時のボディのネジレを抑える補強パーツだ。アルミ中空パイプとユニークな目の字断面構造により、軽量化と高剛性を高レベルで両立している。

今回販売が開始されたRZ34フェアレディZ・フロント用［UBN27］は4点止め方式で、装着時の最低地上高はアンダーブレースとなるが、純正のセンター補強120mmと変化なし。税込み価格は4万700円。

サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・センター用［UBN28］装着例サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・センター用［UBN28］装着例

センター用［UBN28］も4点止めながら純正のセンター補強との置き換えタイプ。装着時の最低地上高は純正フロントメンバーの123mmで、アンダーブレースは129mmを確保。税込み価格は6万6000円。

リア用［UBN29］は2点止め方式で、装着時にアンダーブレース（取り付けボルト部）は130mmを確保できるため、最低地上高は純正のセンター補強120mm。前述のセンター用［UBN28］との同時装着時には、最低地上高は純正フロントメンバーの123mmとなる。税込み価格は2万2000円。

サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・リア用［UBN29］装着例サステック・アンダーブレース　フェアレディZ・リア用［UBN29］装着例
《ヤマブキデザイン》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

タナベ

日産 フェアレディZ

アフターマーケット

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES