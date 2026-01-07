あら不思議！ トランクの「サブウーファー」の音が“前”から聴こえる［イン・カー・リスニング学…低音強化編］

クルマの音響機材の性能アップを楽しみながら実践している人たちがいる。当連載ではそんな“愛好家”を増やすべく、その面白みや奥深さを紐解いている。現在は「低音強化」をテーマに据えて展開している。今回は低音の理想的な“聴こえ方”について説明する。

【画像全3枚】

◆「サブウーファー」の鳴らし方には2つのスタイルがある。どちらを取るかはお好みで♪

クルマではドアに取り付けられるスピーカーが口径的にさほど大きくないがゆえに、物理的に超低音（低音よりもさらに低い音）までをスムーズに鳴らし切れない。そのため、カーオーディオ愛好家の多くは低音再生の専用スピーカーである「サブウーファー」を導入している。

ところで、サブウーファーの鳴らし方には2つのスタイルが存在している。1つは「パワフルに鳴らすスタイル」で、もう1つは「ナチュラルに鳴らすスタイル」だ。なお前者を追求する場合には、サブウーファーが多発搭載されることも少なくなく、低音を車室内に満たし体で感じてこれを楽しむ。

一方、「ナチュラルに鳴らすスタイル」では、超高音から超低音までをフラットなバランスに整えるチューニングが行われる。そして、それが上手くいくと、サブウーファーがトランクに積まれていても、その音が目の前から聴こえてくるようになる。

「単体サブウーファー」が搭載されたオーディオカーの一例（製作ショップ：AVカンサイ（大阪府）。

◆サブウーファーの音が前から聴こえてくるようにするには、「位相」が鍵に！

ちなみに、サブウーファーから放たれる音も目の前から聴こえてくる状態のことは、「低音の前方定位」と称されている。さて、このような聴こえ方にできるのはなぜなのかというと……。

まず、前提となる条件がある。それは、「超高音から超低音までを一体化していること」だ。この条件が成立しかつ帯域バランスが概ねフラットになると、出どころが分かりづらい低音は、出どころが分かりやすい高音が聴こえてくる方向から聴こえているものと錯覚する。逆にサウンドの一体化が成されていないと、トランクに置かれているサブウーファーが鳴っている感が強まる。

そして、超高音から超低音までを一体化させるためのポイントとなるのはズバリ、「位相」だ。位相とは、「音波のタイミング」だとイメージしてほしい。音は空気中を、水面に石を投げ入れたときにできる波紋のように上下動を繰り返しながら進んで行く。

◆複数のスピーカーから同じ音が出てくるとき、「音波のタイミング」が揃わないのはNG！

そして、複数のスピーカーから同じ音が出てくるときには、その上下動のタイミングがシンクロする必要があり、そのシンクロした状態のことが「位相が合っている」と表現される。

なお、サブウーファーを導入したときには超低音の再生はサブウーファーが行い、それよりも高い音の再生はドアスピーカーが行うのだが、再生範囲はスパッと真っ二つに分けられるわけではない。境目付近の音域の音は、サブウーファーとドアスピーカーの両方から聴こえてくる。

となると、両方から聴こえてくる同じ音の「音波のタイミング」を揃える必要性が生じる。揃わないとサウンドが一体化しないからだ。そして、その一体化が成り立つと、サブウーファーから放たれる音もツイーターがある方向から放たれているものと感じられるようになり、低音の前方定位が完成する、というわけなのだ。

今回は以上だ。次回は低音の前方定位を成立させるためのチューニング法を解説予定だ。乞うご期待。