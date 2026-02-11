ホーム 自動車 テクノロジー カーナビ／カーオーディオ新製品 記事

プロは、聴感でサウンドの乱れを聴き分けアジャストできる！［イン・カー・リスニング学…プロショップ編］

「カーオーディオ・プロショップ」にて製作されたオーディオカーの一例（製作ショップ：ピットハウスコスギ＜香川県＞）。
カーオーディオシステムをアップグレードしていくという趣味の世界の、奥深さや面白さを明らかにしようと試みている当連載。現在は、その趣味生活をサポートする存在である「カーオーディオ・プロショップ」のバリューの中身を説明している。

◆音を良くするには「DSP」の使用がマスト。プロはこれを使いこなせる！

今回から数回にわたっては、カーオーディオ・プロショップが高い「サウンドチューニング技術」を持っていることについて解説していく。

さて、車内には音響的な不利要因がいくつかあり、良い音で音楽を楽しむためにはそれらへの対処、すなわちサウンドチューニングが必要となる。で、それを実行するには「DSP（デジタル・シグナル・プロセッサー）」の使用がマストだ。音のプロは、これを使いこなせる。

なお、DSPには主に3つの機能が搭載されている。「イコライザー」、「クロスオーバー」、「タイムアライメント」、これらだ。今回はこのうちのイコライザーについて、プロがこれをどう使いこなしているのかを解説していく。

最初に、イコライザーとは何なのかを説明しておこう。ちなみに「イコライズ」という言葉には“同じにする”とか“等しくする”という意味があるが、イコライザーはまさに聴こえる音を元々の音源の音と“同じにする”機能であり、周波数特性の凸凹を“等しくする（フラットにする）”機能だ。

◆車内では聴こえる音が元々の音と変化しがち。なのでそれを元に戻す必要がある…

ところでホームオーディオではイコライザーが使われることは多くはないのだが、カーでは必須の機能となっている。なぜなら、車内では元々の音と違って聴こえがちとなるからだ。

というのも、家のオーディオシステムの音を聴くときにはスピーカーから放たれる直接音を多く聴けるが、車内では狭いがゆえ内装パネルやガラスにて反射した音もたくさん耳に入ってくる。

で、これら反射音は元々の音とは音色が変化しがちだ。反射した場所の素材特有の響きも乗ってしまい、そして平行面の間を音が行ったり来たりする状況がいくつかの場所で起こり、これによっても音色が変化する。平行面の間の長さと音波の長さがピタリとはまったり整数倍の関係となったりする音は、音量が増幅したり減衰したりするからだ。つまり、特定の音程の音だけが増幅したり減衰したりする（周波数特性が乱れる）。

◆プロは音の乱れを聴感で正確に把握し、高度なイコライザーでそれを正す！

このようにして元々の音と違ってしまったのを元に戻す必要があり、それをイコライザーにて修正するわけだが、そのためにはまず、元々の音とどこがどう誓っているかを正確に把握する必要がある。

で、カーオーディオ・プロショップのインストーラーたちは、その乱れを聴感で察知する。調整で使う楽曲の正しい音を耳に染み込ませてあり、それと比べてどこがどう違うかを判断し、そして元どおりの音と同じになるようにイコライザーを操作する。

ちなみに、一般的なDSPに積まれているイコライザーは「ch独立31バンドパラメトリックイコライザー」である場合がほとんどだ。「ch独立」とは、各スピーカーユニットに送られる信号の1つ1つに対して調整できるという意味だ。そして「パラメトリックイコライザー」とは、調整する周波数と調整して影響が及ぶ範囲を任意に選べるという仕様のもののことを指す。

かくしてプロは、このような高度なイコライザーを使いこなせる。

今回は以上だ。次回はプロの「クロスオーバー」の設定スキルを説明する。乞うご期待。

《太田祥三》

