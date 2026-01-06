ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

世界初の量産車向け全固体電池、ドーナツラボが発表へ…CES 2026

フィンランドのドーナツラボ（DONUT LAB）は、米国ラスベガスで1月6日（日本時間1月7日未明）に開幕するCES 2026において、世界初となる量産車向けの全固体電池を初公開すると発表した。

同社の固体電池は2026年第1四半期から、ヴァージ・モーターサイクルズの現行ラインナップであるヴァージTS ProおよびUltraに搭載され、実際に公道を走行する。

同社は2025年のCESで世界初のインホイールモーター「ドーナツモーター」を発表し、すでに200社以上のOEMメーカーが開発・統合に取り組んでいる。今回の全固体電池の発表は、電動車両の電動化における次なる革新となる。

ドーナツラボの全固体電池は、エネルギー密度400Wh/kgを実現し、より長い航続距離、軽量化、そして車両設計における前例のない柔軟性を可能にする。わずか5分でフル充電が可能で、充電を80%に制限する必要がなく、安全かつ繰り返し信頼性の高い完全放電をサポートする。

従来のリチウムイオン電池とは異なり、ドーナツバッテリーは寿命全体を通じて容量の劣化がほとんどなく、最大10万サイクルの設計寿命を持つ。これは既存技術をはるかに超える実用的な長寿命である。

安全性は中核に組み込まれている。可燃性の液体電解質がなく、熱暴走の連鎖もなく、金属デンドライトも発生しない。これによりバッテリー火災の根本原因が排除され、ドーナツバッテリーは極めて安全で真に革命的なものとなっている。

性能は極限状態でも厳密にテストされている。マイナス30度では容量の99%以上を維持し、100度を超える温度に加熱しても、発火や劣化の兆候なく99%以上の容量を保持する。

ドーナツラボの全固体電池は、豊富で手頃な価格の地政学的に安全な材料のみで作られており、希少元素や機密性の高い元素に依存せず、リチウムイオン電池よりも低コストを実現している。

ドーナツモーターと同様に、ドーナツバッテリーは多用途で、前例のない設計の自由度を提供する。カスタムサイズ、電圧、形状で製造でき、構造統合やドローンの本体や車両シャーシとして機能するような非伝統的な形式を可能にする。

マイクロエレクトロニクスから防衛、ドローンから超高速充電インフラまで、ドーナツバッテリーは次世代技術を動かす準備ができた汎用プラットフォームである。

ドーナツラボは創業以来、抽象的な理論ではなく、実世界での性能、応用、生産において電動車両が達成できることを再定義する新しい輸送ソリューションの開発に注力してきた。

この未来へのビジョンは、ドーナツラボの最初の革新であるドーナツモーターで実現した。超軽量設計の中で卓越したトルクとバッテリー電力密度を組み合わせた世界初のインホイールモーターとして導入され、従来のドライブトレインコンポーネントの必要性を完全に排除した。

CES 2026において、ドーナツラボは大規模なOEM量産に対応可能な世界初の全固体電池のデビューで、歴史的な革新へのもう一つの大胆な一歩を踏み出す。これまで、全固体電池を搭載した量産車は存在せず、将来約束されているものも性能、コスト、拡張性において大きな妥協を伴っていた。

ヴァージ・モーターサイクルズのバイクが第1四半期に公道で使用される車両に同社の全固体電池技術を搭載することで、ドーナツラボは今日その現実を変える。同社は、OEMによる実際の生産使用のために設計された妥協のない全固体電池を提示し、これまでのアプローチを制限してきた魅力のないトレードオフなしに、性能、効率、実用性を提供する。この大きなマイルストーンは、電動車両の進化におけるもう一つの革命的な瞬間を示し、業界全体の変革の触媒としてのドーナツラボの役割を強化するもの、としている。

