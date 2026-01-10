ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自転車の交通違反取締り、重点地区と時間帯がわかる！…土曜ニュースランキング

1月2～8日に公開された記事について、アクセス数を元に独自ポイントで集計したランキングです。1位は、自転車の交通違反取締りを重点的に行なう場所と時間帯はわかっている、という記事でした。東京オートサロン2026の予告、CES 2026の予告はランキング対象外としました。


1位） 自転車の指導取締り、重点的に行なう場所と時間帯はわかっている：137 Pt.

警察は、自転車関連事故の最近の発生状況を踏まえ、事故が実際に発生している、または発生が懸念される場所や時間帯を中心に、自転車の指導取締りを行なっている。警察では、重点的に指導取締りを行なう場所・時間帯を公表している。
2026年4月から青切符導入





2位） フリードをエモさ満点の理想形に！ どこか懐かしくて新しい：128 Pt.

Honda『フリード』が、フルモデルチェンジで3代目となったのは2024年6月。初代は2008年“This is サイコーにちょうどいいHonda！”をキャッチフレーズに登場し、コンパクトながら3列シートを備えた手頃なミニバンとして人気を博した。現行モデルは3ナンバー仕様を設定しながらも扱いやすいサイズに収まり、初代のコンセプトを継承した使い勝手の良さがウケて、好調なセールスを記録している。
ダムド『フリード アイソレーター』で日常が冒険になる





3位） アルピナ、BMWグループの傘下で始動：96 Pt.

BMWグループは、2026年1月1日のアルピナ商標権移転に伴い、BMW ALPINAを独立ブランドとして立ち上げたと発表した。
新ブランド「BMW ALPINA」誕生





4位） 三菱自動車、新型SUVを予告：89 Pt.

三菱自動車は、公式サイトを通じて『「冒険する人が好きだ」挑戦篇』の動画を公開した。1分間の動画には、新型SUVと見られるプロトタイプが、LEDデイタイムランニングライトを輝かせて登場する。
『パジェロ』後継の可能性も!!





5位） トヨタ、新型Bセグ電動SUV『アーバンクルーザー』欧州発売：50 Pt.

トヨタ自動車は、新型EVでBセグメントSUVの『アーバンクルーザー』を欧州市場で発売した。欧州の電動SUV市場における主要セグメントをカバーするラインナップ拡充の一環となる。
航続426km、性能は…


《高木啓》

