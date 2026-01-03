ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

自転車の指導取締り、重点的に行なう場所と時間帯はわかっている…2026年4月から青切符導入

（イメージ）
  • （イメージ）

警察は、自転車関連事故の最近の発生状況を踏まえ、事故が実際に発生している、または発生が懸念される場所や時間帯を中心に、自転車の指導取締りを行なっている。警察では、重点的に指導取締りを行なう場所・時間帯を公表している。

自転車の危険な運転を抑止するため、2026年4月1日からは、自転車の交通違反に対して「交通反則通告制度」、いわゆる青切符が適用される。警察による自転車指導取締りの基本的な考え方は、青切符導入後も変わらない。警察は引き続き、自転車事故の抑止を目的として、指導取締りを推進する方針だ。


自転車の通行について指導取締りを重点的に行う場所・時間帯は次のとおり。

●重点的に指導取締りを行なう「場所」

警察は、自転車関連事故が実際に発生している、または発生の恐れがある地区や路線を、各警察署ごとに「自転車指導啓発重点地区・路線」として指定している。指導取締りは、これらの重点地区を中心に実施される。

重点地区は、具体的な選定理由とともに、都道府県警察のウェブサイトや安全情報メール、交番新聞、市区町村の広報紙などで公表される。

重点地区の指定にあたっては、
・自転車の通行量
・自転車対歩行者事故および自転車関連事故の発生状況
・自転車に関する交通ルールの遵守状況
・自転車通行に関する地域住民の要望
・自転車通行空間の整備状況
・自治体などの自主的な交通安全活動状況
といった要素を踏まえて判断されている。

また、交通事故情勢の変化や地域住民からの要望を踏まえ、見直しも行われる。

●重点的に指導取締りを行なう「時間帯」

時間帯別に自転車が関係する死亡・重傷事故件数を見ると、午前8時前後と午後5時前後に事故が多く発生している。年齢別では、15歳から19歳、主に高校生・中学生の自転車乗用中の死傷者数が最も多い。これらの年代の死亡・重傷事故は、午前7時から8時、午後4時から5時付近に集中している。

これらの時間帯は、通勤・通学などで自転車利用者が多いことに加え、日没前後は周囲が暗くなり、自動車の運転者から自転車が見えにくくなるという特徴がある。警察は、朝の通勤・通学時間帯と日没前後の薄暗い時間帯を中心に、重点的な指導取締りを行なっている。

●自転車安全利用五則の遵守を呼びかけ

自転車利用者が守るべき基本的な交通ルールとして、警察庁は「自転車安全利用五則」を示す。

・車道左側の通行
・信号と一時停止の遵守
・夜間のライト点灯
・飲酒運転の禁止
・ヘルメットの着用

自転車の交通違反は、重大事故につながる可能性がある。警察が指定する重点地区や時間帯は、事故や違反が多い場所であり、安全運転と交通ルールの遵守がいっそう求められる。

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

警察庁

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES