ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

雪道でスリップ！ スリップ！ スリップ！ その瞬間に何をすべきか

雪道での運転（イメージ）
  • 雪道での運転（イメージ）
  • 雪道での運転（イメージ）
  • 雪道での運転（イメージ）
  • 雪道での運転（イメージ）
  • 雪道での運転（イメージ）

降雪時や凍結路では、通常の路面とは異なる運転操作が求められる。国土交通省や警察関係機関は、雪道での事故原因として、スリップ時の不適切な操作が多いとし、具体的な回避行動を示している。

【画像全5枚】

雪道で最も多いのは、発進時のタイヤ空転だ。信号待ち後や坂道でアクセルを強く踏み込むと、タイヤが空転し車両が制御不能となる。発進時はアクセルを軽く踏み、車をゆっくり動かすことが基本だ。空転した場合は、踏み続けず一度アクセルを戻すことが重要。

次に多いのが、減速や停止時のスリップだ。雪道では制動距離が大幅に伸びるため、交差点や渋滞末尾では早めの減速が欠かせない。ブレーキは弱く長くかけるのが原則で、アンチロックブレーキシステムが作動した場合は、踏み続けることが推奨されている。

カーブや右左折時の横滑りも注意が必要だ。進入時の速度が高いと、ハンドル操作にタイヤが追従できず横滑りを起こす。カーブ手前で充分に減速し、滑り始めた場合は急な操作を避け、行きたい方向を見ながらハンドルを戻すことが基本とされる。

下り坂ではスリップが連続しやすい。フットブレーキに頼らず、エンジンブレーキを活用することで、タイヤの負担を減らせる。車間距離も通常より大きく取ること。

スリップ時に共通する重要なポイントは、慌てて操作を加えないことだ。アクセル、ブレーキ、ハンドル操作を一度抑え、タイヤが再び路面を捉えるのを待つ冷静な判断が、事故回避につながるという。

公的機関は、四輪駆動車やスタッドレスタイヤ装着車、電子制御搭載車であっても、雪道では限界があるとして、基本操作の徹底を呼びかけている。

◆まとめ：実践用チェック

発進：アクセルは踏まない
減速：早めに、長く
カーブ：手前で減速、急操作しない
スリップ時：操作を止め、視線を前へ
下り坂：エンジンブレーキを使う

雪道での運転（イメージ）雪道での運転（イメージ）

＞　あっ、アイスバーンだ！ 安全な走り方と見分け方
https://response.jp/article/2026/01/23/406455.html
＞　降雪渋滞で車が動かない！ どうする？　高速道路での安全確保と事前の備え
https://response.jp/article/2026/01/25/406477.html

《高木啓》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

国土交通省（国交省）

警察庁

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES