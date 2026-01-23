あっ、アイスバーンだ！ 安全な走り方と見分け方…25日にかけて強い冬型の気圧配置

雪道を自動車で走る際に気をつけなければならない状況の一つが、「アイスバーン（路面凍結）」だ。アイスバーンについて危険性・安全な走り方・見分け方を、国交省やJAFなどの資料をもとにまとめた。

【画像全6枚】

気象庁は1月23日17時04分に「大雪に関する全般気象情報」を発表した。それによると、東北から山陰では21日からの強い冬型の気圧配置の影響で大雪となっており、積雪の深さが平年の2倍以上となっている所がある。25日にかけて強い冬型の気圧配置が続くため、気象庁では、東北と東日本において24日から25日にかけて、大雪や路面の凍結による交通障害に警戒を呼びかけている。

◆アイスバーンとは何か？ その危険性

●アイスバーン、ブラックアイスバーンの定義

アイスバーンは雪が一度溶けた後に再凍結した路面で、非常に滑りやすい状態だ。特に「ブラックアイスバーン」は、路面が濡れているように見えるが、実は透明な氷が張っている状態で、見た目で判別しにくい凍結路だ。

●なぜ危険なのか

氷はタイヤの摩擦係数が極めて低く、制動距離が大幅に延びる可能性がある（ブレーキを踏んでも止まりにくい）。また、見た目が濡れた路面に見えるため、通常のウェット路と誤認して速度を落とさない運転をしがちだ。

◆アイスバーンでの安全な走り方

基本的な注意点は次の通り。

速度を落とす……通常より大幅に減速し、前方との車間距離を十分に確保する。

急操作を避ける……発進・加速・ブレーキ・ハンドルの「急」のつく操作は厳禁。滑りやすい路面では一瞬でスリップにつながる。

スタッドレスタイヤ、チェーン装着……雪や氷路面では冬用タイヤ（スタッドレス）を全輪に装着、必要に応じてチェーンも携行・装着する。積雪・凍結路では法令上の義務となる場合がある。

車間距離を多めにとる……スリップ時の余裕を持つため、通常より十分に車間距離をとることが推奨される。

危険箇所に注意……橋の上、陸橋、トンネルの出入口、日陰、長い下り坂などは路面温度が低く、凍結しやすい場所として注意が必要だ。

アイスバーン

◆アイスバーン、ブラックアイスバーンの見分け方

アイスバーンやブラックアイスバーンは視認が非常に難しいが、次の特徴を参考にしよう。

見た目でのポイント……一見濡れたアスファルトのように黒く光るが、実際には氷である可能性がある。

気象条件・時間帯……特に以下のような条件では注意が必要だ。

気温が低い夜間～早朝

雨の後の冷え込み

見た目は濡れているが気温は氷点下付近のとき

こうした状況では、ブラックアイスバーンができやすく危険だ。

道路環境からの推測……日陰区間・橋・トンネル入口/出口は、空気の流れや熱の逃げやすさから、凍結が起きやすいとされる。

スタッドレスタイヤ（イメージ）

◆ポイントまとめ

●危険性

アイスバーンはタイヤのグリップを失いやすく、制動距離が飛躍的に伸びる。

見た目が濡れた路面のブラックアイスバーンは判断が難しく特に危険。

●安全走行の基本

速度抑制・車間距離確保・急操作の回避は必須。

冬用タイヤ・チェーン装着、ギアを使った速度調整など慎重な走行を。

●見分け方

気温・時間帯・場所条件を考えながら、路面状態を疑う習慣を持つ。

見た目だけで安心せず、常に「滑りやすい可能性」を前提に運転。