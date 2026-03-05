ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

高速道路「通勤パス」2026年度も継続、販売価格見直しで石川県エリアは富山県へ拡大…3月10日申込受付開始

NEXCO西日本グループのロゴ
  • NEXCO西日本グループのロゴ

国土交通省と東日本高速道路、中日本高速道路、西日本高速道路は、全国6道県で実施している「通勤パス」の社会実験について、2026年4月から販売価格を見直して継続すると発表した。

通勤パスは、高速道路に並行する一般道路における通勤時間帯の混雑解消のため、交通容量に余裕のある高速道路の利用促進を図ることを目的に実施している。社会資本整備審議会道路分科会国土幹線道路部会の中間答申では、多様化する勤務体系への対応や、混雑している高速道路での時間帯分散の必要性が指摘されていた。

2026年4月からの主な変更点は、石川県エリアでの試行について富山県の一部ICを対象にエリアを拡大することだ。対象エリアは北海道、新潟県、石川県、山梨県、香川県、長崎県の6道県となる。

販売価格については、指定区間の30回分の利用が15回分の料金で利用可能となる。事前に車種・区間を指定して申し込むと、月初から月末までの1か月間、1日3回までの走行に限り利用できる。

2026年4月から2027年3月分の利用については、2026年3月10日14時から申込受付を開始する。

対象車両はETC無線通信により指定区間を走行する軽自動車等および普通車で、ETCクレジットカードおよびETCパーソナルカードのみが対象となる。ETCコーポレートカードでの利用は対象外だ。

通勤パスに申し込んだ場合、指定区間の内外を問わず、申込月における全ての高速道路の利用が平日朝夕割引の適用対象外となる。また、本割引が適用される利用は、休日割引と深夜割引の適用対象外となる。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

NEXCO東日本 東日本高速道路

NEXCO中日本 中日本高速道路

NEXCO西日本 西日本高速道路

国土交通省（国交省）

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES