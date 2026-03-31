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三重SA・PA推し麺総選挙、1～3位の入賞メニューを期間限定販売へ…4月1日から

＜1位＞だし香る新味噌らぁめん「御在所の冬」
  • ＜1位＞だし香る新味噌らぁめん「御在所の冬」
  • ＜2位＞カツカレーうどんセット
  • ＜3位＞九鬼のごま油香るまぜそば

中日本エクシスは、4月1～30日の期間限定で「第5回　三重SA・PA　推し麺総選挙」の1位から3位の入賞メニューを販売する。

【画像全3枚】

「第5回　三重SA・PA　推し麺総選挙」は、2026年2月2日から3月6日にかけて実施。対象エリアはE23東名阪自動車道（東名阪道）、E1A新名神高速道路、E23伊勢自動車道、E42紀勢自動車道のサービスエリア（SA）・パーキングエリア（PA）の各店舗（一部除く）。全14メニューの中から投票が行われた。

1位はだし香る新味噌らぁめん「御在所の冬」（1100円）。販売店舗はE23東名阪道　EXPASA御在所（上り）　開花屋　楽麺荘。厳しい御在所岳の冬をイメージし、地元の赤味噌と数種の味噌をブレンドしただし香る新スープが特徴。寒さの中でもひと口でほっとほどける一杯を目指したという。提供時間は8:00～22:00。

2位はカツカレーうどん定食（1150円）。

販売店舗はE23東名阪道　大山田PA（下り）。カレーうどんにカツとご飯が付いたボリューム満点のメニュー。提供時間は7:00～20:00。

3位は九鬼ごま油の魚介まぜそば（900円）。販売店舗はE23東名阪道　亀山PA（下り）。三重県産の九鬼ごま油を使用し、魚介だしのうまみを引き立てたまぜそば。提供時間は7:00～20:00。

なお、価格はすべて税込み。在庫状況などにより、販売期間内でも販売終了となる場合がある。

《森脇稔》

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