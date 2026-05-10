伊勢湾岸道・新名神で集中工事、5月11日から車線規制や通行止め

NEXCO中日本名古屋支社とNEXCO西日本関西支社は、5月11日23時から6月30日6時まで、伊勢湾岸自動車道（伊勢湾岸道）および新名神高速道路（新名神）で集中工事を実施する予定だ。

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対象区間は、伊勢湾岸道の刈谷スマートIC～湾岸弥富IC（上下線、愛知県刈谷市～愛知県弥富市）、新名神の菰野IC～草津JCT（上下線、三重県菰野町～滋賀県草津市）、亀山JCT～亀山西JCT（下り線、三重県亀山市）。昼夜連続の車線規制のほか、夜間通行止め、昼夜連続JCT・SA閉鎖、夜間IC・JCT・PA閉鎖を実施する。

今回の工事では、走行安全性や快適性を高めるための補修工事に加え、新名神の6車線化に向けた工事も進めるという。

工事期間中は、早朝から深夜にかけて渋滞が予測される。特に一部期間では、片側3車線から1車線へ減少する区間があり、大規模な渋滞発生が見込まれる。

NEXCOでは、東名高速道路（東名）や名神高速道路（名神）への広域迂回を呼びかけている。このほか、名古屋第二環状自動車道（名二環）、E23東名阪自動車道（東名阪道）、名阪国道、名古屋高速などへの迂回利用も推奨している。交通規制期間中は、工事区間を避けて名二環や名古屋高速へ迂回した場合、工事区間を直通利用した場合と同額となる料金調整を実施する。

広域図

交通規制日時は以下の通り。

●伊勢湾岸道・下り

夜間通行止 飛島JCT～東海JCT

5月26日～6月15日 各日21時～翌日6時

予備日 6月29日まで

夜間閉鎖 飛島JCT名二環から伊勢湾岸道 下り線へのランプ

5月11～13日 各日23時～翌日6時

予備日 5月16日まで

●伊勢湾岸道・上り

昼夜連続車線規制 湾岸弥富IC～東海JCT

5月17日0時～6月10日6時

予備日 6月29日まで

夜間通行止 飛島JCT～東海JCT

5月26日～6月15日 各日21時～翌日6時

予備日 6月29日まで

夜間閉鎖 飛島JCT伊勢湾岸道上り線から名二環へのランプ

5月14日23時～5月15日6時

予備日 5月16日まで

夜間閉鎖 刈谷スマートIC出入口

5月16日23時～翌日6時

予備日 5月17日

夜間閉鎖 刈谷PA

5月16日23時～翌日6時

予備日 5月17日

●新名神・下り

昼夜連続車線規制 亀山西JCT～菰野IC

5月18日0時～5月23日6時

昼夜連続車線規制 亀山西JCT～亀山JCT

5月18日0時～5月23日6時

昼夜連続車線規制 草津JCT～亀山西JCT

5月18日0時～5月23日6時、5月25日0時～5月30日6時

夜間通行止 草津JCT～甲賀土山IC

5月18～20日 各日20時～翌日6時

●新名神・上り

昼夜連続車線規制 草津JCT～亀山西JCT

5月18日0時～5月23日6時、5月25日0時～5月30日6時

夜間通行止 草津JCT～甲賀土山IC

5月18～20日 各日20時～翌日6時

予備日 5月23日まで

昼夜連続閉鎖 土山SA

5月18日6時～5月19日18時

予備日 5月21日18時まで