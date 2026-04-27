山陽道「ピクミンテラスin宮島SA」、5月1日リニューアルオープン…ショップ面積約5倍に拡大

NEXCO西日本、西日本高速道路サービス・ホールディングス、西日本高速道路リテールの3社は、E2山陽自動車道・宮島サービスエリア（SA）下り線（九州方面）の「ピクミンテラスin宮島SA」を、リニューアルオープンすると発表した。

【画像】山陽道「ピクミンテラスin宮島SA」が5月1日リニューアル

この施設は、任天堂のキャラクター「ピクミン」がテーマ。リニューアルオープンは2026年5月1日（金曜）10時を予定している。

リニューアル後の特設ショップは、現在のショップの約5倍の広さに拡大する。ピクミングッズや宮島SA限定アイテムのラインナップを充実させるほか、テイクアウトメニューの販売も予定している。

ショップ内には任天堂のゲームソフト『ピクミン4』の体験コーナーも新設される予定で、幅広い年代の来場者が楽しめる内容となる。SA内で実施しているピクミンにまつわるクイズラリーも内容をリニューアルする。

屋外スペースには、宮島や広島県をイメージしたオリジナルデザインの背景パネルが設置される。青・黄・赤の3体のピクミンが立体で再現されたフォトスポットで記念撮影が楽しめる。

SA内の複数のスポットにも立体展示があり、広島名物のもみじ饅頭やしゃもじを運ぶピクミンの姿も見られる。

なお、4月30日までの休止期間中は、フォトスポットおよび立体展示ともにメンテナンス作業のため見学できない。