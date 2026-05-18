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TOYOTA GAZOO Racing、「TGR e-Motorsportsタイムトライアル 2026」6月開催…小学5年生から参加可能

TGR e-Motorsportsタイムトライアル 2026
  • TGR e-Motorsportsタイムトライアル 2026
  • トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（タイムトライアルリバリー）
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  • トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（レーシングリバリー）
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TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は、e-Motorsportsユーザー向けのオンラインイベント「TGR e-Motorsportsタイムトライアル 2026」を、PlayStation 5（PS5）およびPlayStation 4（PS4）用ソフト『グランツーリスモ7』で開催する。

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開催期間は2026年6月13日16時00分から6月27日15時59分まで。

イベントは『グランツーリスモ7』の「スポーツ」パビリオンから「オンラインタイムトライアル」にアクセスし、「TGR e-Motorsportsタイムトライアル」を選択する。参加規約への同意後、TGRタイムトライアルのアンケートに回答することで参加できる。

使用車種は「トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18」で、コースは「サン＝クロワ・サーキット・B」とする。

トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（タイムトライアルリバリー）トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（タイムトライアルリバリー）

また、タイムトライアルでは2つのリーグを実施する。日本在住の小学5年生から中学3年生までが参加できる「TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ 2026」と、日本在住の誰でも参加できる「TGR e-Motorsportsエンジョイリーグ 2026」だ。

チャレンジリーグは、リアルなモータースポーツでレーシングドライバーを目指す意思があること、2011年4月2日から2016年4月1日までに生まれていること、日本在住であることが参加条件となる。アンケートで「チャレンジリーグに参加する」を選び、予選通過者には次回プロセスの案内が7月3日までに送付される。選抜者には、オンライン予選後の選考プロセスを通じて選ばれた最終1名に対し、SLカートミーティングの1シーズン参戦をサポートする。

エンジョイリーグは日本在住なら参加できる。参加賞として『グランツーリスモ7』で使用できる「トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（タイムトライアルリバリー）」を用意する。さらに成績上位1000名に「トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト '18（レーシングリバリー）」をプレゼントする。その他の企画も予定しており、詳細はWebページで案内するとしている。

《森脇稔》

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