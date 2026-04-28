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TOYOTA GAZOO Racing、「TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ2026」開催…選ばれた1名がリアルレース参戦へ

・TOYOTA GAZOO Racingが「TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ2026」を実施する

・オンライン予選は2026年6月13日～6月27日、対象は2011年4月2日～2016年4月1日生まれ

・選考で選ばれた1名が2027年シーズンにSLカートミーティングSSクラス出場を支援される

「TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ」
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TOYOTA GAZOO Racing（TGR）は4月27日、e-Motorsportsに取り組む選手を対象にした「TGR e-Motorsportsチャレンジリーグ 2026」を開催すると発表した。

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チャレンジリーグでは、選ばれた1名に対し、レーシングドライバーにつながる第一歩として「SLカートミーティング」への1シーズン参戦を支援する。

オンライン予選の参加資格は、(1)リアルなモータースポーツでレーシングドライバーを目指す意思があること、(2)2011年4月2日から2016年4月1日までに生まれたこと、(3)日本在住であること、の3点をすべて満たす必要がある。

期間は6月13日（土）16:00～2026年6月27日（土）15:59。内容は、PlayStation 5（PS5）またはPlayStation 4（PS4）用ソフト『グランツーリスモ7』のタイムトライアル形式。車種は「トヨタ GRスープラ レーシングコンセプト'18」、コースは「サン＝クロワ・サーキット・B」とする。

書類選考・面談は、予選上位20名（目安）が対象となる。日程は年8月3日（月）～8月6日（木）予定。内容はリモート形式で、Microsoft Teamsを使用し、将来の夢などを15分程度で聞く。可能な限り保護者の参加も求める。

オフライン選考会は、予選・書類選考・面談通過12名が対象。日程は9月26日（土）～9月27日（日）予定で、会場は愛知県内の特設会場。内容は『グランツーリスモ7』を使ったレース形式で、複数回のレースを実施し、レースの内容から支援ドライバーを決定する。

支援対象はチャレンジリーグの選考会で選ばれた1名で、支援期間は2027年シーズンの活動。支援内容は、SLカートミーティングSSクラス出場に必要な物品（エンジン、フレーム、タイヤ、スペアパーツ、消耗品・ケミカル、メカニックサポート、ロジスティクス費用など）を支援すること。

なお、SLカートミーティング以外のカテゴリー（全日本カート選手権など）は支援対象外で、交通費・宿泊費は自己負担となる。支援にあたっては、株式会社菅生と契約を締結する必要がある。

《森脇稔》

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