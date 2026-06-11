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GR Garage東京北、移転リニューアル…独立店舗として東京・北区に新開業

GRブランドの専門店舗「GR Garage東京北」
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トヨタモビリティ東京は、GRブランドの専門店舗「GR Garage東京北」を東京都北区昭和町に移転・リニューアルオープンしたと発表した。

【画像】GR Garage東京北

同店舗は2026年4月1日に旧「GR Garage東京北池袋」から名称を変更。トヨタブランドの旧「北店」跡地に装いを新たに開業した。

旧「GR Garage東京北池袋」は2019年9月のオープン以来、多くの顧客に利用されてきた。今回の移転では整備ストール数を拡大し、入庫予約のしやすさを向上させることで、より快適でスムーズなサービス提供体制を実現するとしている。

また、これまでのショップinショップ形態から独立店舗へと発展。専任の店舗責任者である「GRGシニアゼネラルマネジャー」を配置し、専門性の高い店舗運営を推進する。

新店舗の所在地は東京都北区昭和町3丁目6-16。営業時間は10:00～18:00で、毎週火曜日と第1・第3月曜日が定休日となる。敷地面積は約202坪、延床面積は約372坪。工場設備は7ストール、検査ライン、アライメントテスター、洗車機を備える。スタッフは計10名体制だ。

リニューアルオープンを記念し、6月14日までオープンイベントを開催中。ネオクラシック中古車の展示・販売も行う。

《森脇稔》

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