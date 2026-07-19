次期『ノート』が日産復活の切り札となる？ 2027年登場へ、価格は約30万円上昇か

日産の主力コンパクトカー『ノート』が、2027年にもフルモデルチェンジを実施する可能性が高まっている。次期型では、第3世代「e-POWER」の採用をはじめ、デザインや燃費性能、走行性能などの全面的な進化が期待される。

【画像】日産 ノート 次期型の予想CG

現行ノートは2020年に登場し、e-POWER専用モデルとして国内市場で高い支持を集めてきた。しかし近年はトヨタやホンダとの競争が激化しており、次期型では商品力のさらなる強化が求められる。

◆新型キックスに続き第3世代e-POWERを搭載

新型ノートの最大の注目点は、新世代ハイブリッドシステム「第3世代 e-POWER」の搭載だ。

経営再建を進める日産は、e-POWERを電動化戦略の中核技術に位置付けている。日本で発売されたばかりの新型『キックス』にも搭載される新システムでは、モーター、インバーター、減速機などを一体化した「5-in-1」ユニットを採用した。発電専用エンジンも刷新され、高速走行時の燃費性能や静粛性の向上が期待できる。

日産 キックス 新型にも搭載されている第3世代 e-POWER

◆より上質で先進的なコンパクトカーへ進化？

エクステリアも大幅な刷新が予想される。現時点で開発車両は確認されていないが、近年の日産車で採用が進むデジタルVモーショングリルや横一文字のシグネチャーライト、新型『セレナ』にも通じるシームレスなフロントフェイスを採用する可能性がある。

これらが実現すれば、親しみやすさを維持しながら、より上質で先進的なコンパクトカーへ進化する。ワイド感を強調したデザインにより、現行型を上回る存在感を備える。

日産 ノート 次期型の予想CG

◆価格は現行型より10万～30万円程度上昇を予想

発売時期は2027年夏頃との観測が有力だ。現行型の発売から約7年での世代交代となり、商品ライフサイクルとしても自然なタイミングだ。

価格は現行型より10万～30万円程度上昇し、エントリーグレードで245万円前後、上級グレードでは340万円前後となるだろう。

ノートは国内販売を支える主力モデルであると同時に、e-POWERを象徴する存在だ。次期型は単なるフルモデルチェンジにとどまらず、日産の電動化戦略やブランド再建の方向性を占う重要なモデルとなりそうだ。