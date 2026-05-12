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「GRぴよりん」も登場！トヨタGR、「ラリージャパン2026」で勝田貴元WRC初優勝記念グッズなど販売へ

GRラリードライバーぴよりん
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トヨタGAZOO Racingは、5月28日から31日にかけて愛知県・岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」の会場などで、複数のコラボグッズ・フードを販売する。

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トヨタ・ガズーレーシング・ワールドラリーチーム（TGR-WRT）所属の勝田貴元は、3月に開催されたWRC第3戦サファリ・ラリー・ケニアで自身初、日本人としては34年ぶりとなるWRC優勝を果たした。GRはこの快挙を記念した限定グッズを5月28日から販売する。

記念グッズには、優勝を喜ぶ勝田貴元とコ・ドライバーのアーロン・ジョンストンの姿を切り取ったメタルグラフィーをはじめ、フェイスタオル、クリアファイル、ピンバッジ、ボールペンが用意されている。販売場所はラリージャパン2026会場内のGRグッズショップ、三井アウトレットパーク岡崎（愛知県岡崎市）内のトヨタ・ガズーレーシング・ストア。一部グッズは5月31日よりトヨタ・ガズーレーシング・ストア楽天市場店でも販売される予定だ。

初優勝記念グッズ・メタルグラフィー初優勝記念グッズ・メタルグラフィー

スイーツ分野では、ジェイアール東海フードサービスが手がける名古屋名物「ぴよりん」とのコラボ商品「GRラリーぴよりん」が5月16日から販売される。ラリードライバーとコ・ドライバーをモチーフにしたこのスイーツは、GRのブランドカラーである赤と黒をまとい、ババロアの味もそれぞれフランボワーズ味とチョコレート味に変更されている。ラリー車両のステアリングとペースノートを模したチョコレート製プレートも添えられている。

販売場所はミッドランドスクエア（愛知県名古屋市）内のトヨタ自動車ショールームで、5月16日・17日・23日・24日の4日間限定。2ぴよセットのGRコラボオリジナルパッケージ入り「GRラリーぴよりん　おでかけセット」はこの会場限定で、各日11時から販売される。混雑緩和のため各日7時より整理券が先着順で配布される。5月31日までの期間中は「ぴよりんshop」でも単品販売が行われる。

GRラリーぴよりんセットGRラリーぴよりんセット
パンのトラ　コラボパンパンのトラ　コラボパン

パン分野では、トラムスコープが運営する「パンのトラ」とのコラボパンが4月29日から三井アウトレットパーク岡崎内のパンのトラ　アウトレットパーク岡崎店で販売中だ。GRのロゴをイメージしたデニッシュパンや、26式GRヤリスに採用されたGRステアリングをモチーフにしたドーナツなど、今回のコラボのために新規開発された限定品が揃っている。ラリージャパン競技期間中の5月30日・31日には豊田スタジアム（愛知県豊田市）でも販売される。

アパレル・雑貨分野では、子ども服ブランドのブリーズとのコラボTシャツ（子ども用・大人用）、ジャーナルスタンダードルルムとのコラボTシャツ、JALとのコラボフライトタグ、G-SHOCKとのコラボウォッチも5月28日から販売される。これらはラリージャパン2026会場内GRグッズショップ、三井アウトレットパーク岡崎内トヨタ・ガズーレーシング・ストア、楽天市場店のほか、一部取扱店でも購入できる。

各グッズの価格や詳細はラリージャパン2026特設サイトで順次公開される予定だ。

《ヤマブキデザイン》

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