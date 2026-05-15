ラリー大学「GRラリー体感ゾーン」、多彩な子ども向け体験プログラム…ラリージャパン2026

GAZOO Racing（GR）は、5月28日から31日に愛知県・岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」の期間中、豊田スタジアム（愛知県豊田市）に大会サービスパークが設置されることに合わせ、「GRラリー体感ゾーン」を出展する。

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競技期間中、豊田スタジアムでは昨年に続き「ラリー大学」を開催する。ラリー大学は、ファンゾーンを架空の大学のキャンパスに見立て、来場者が学生として回りながらラリー競技を学べる体験型企画だ。

ラリー大学「GRラリー体感ゾーン」

GRはラリー大学内で、子どもがラリーの魅力を間近で体験できる内容を用意する。新たなコンテンツとして、ラリードライバーが教える子ども向けの「ラリードライバーが教える！ラリーのヒミツ キッズラリー教室」を実施する。さらに、メカニックによるラリー車両のメンテナンス（サービス）実演「まぢかで見る！メカニック実演」も行う。

サービス作業は、ラリー車両が1日に数回、決められたタイミングでサービスパークに戻り、専門のメカニックが制限時間内に行う。30日と31日の2日間限定で、トヨタ自動車の社員メカニックが分かりやすく解説しながら実演する。

このほか、『GRヤリス』のシートに座ってラリー車両の走行VR映像を見られるコーナー、来場者同士でタイヤ交換にかかるタイムを競う「タイヤ交換チャレンジ」、メカニックの指導のもとで実際のラリー車両を使いタイヤ交換やパーツのつけ外しができる「キッズメカニック体験」なども予定する。実施日時や体験方法の詳細は特設サイトで順次公開する。

GR YARIS Rally1

車両展示では、WRCトップカテゴリで活躍する「GR YARIS Rally1（レプリカ）」をはじめ、GR Yaris Rally2、MORIZO CHALLENGE CUPに使用しているGRヤリスなどを展示する。加えて、今後販売予定の競技用カート「GRカート」も展示する。

また、モータースポーツからの学びを市販車に反映するGRのクルマづくりを感じられる車両として、GRヤリスの特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」や「GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」を展示する。これらの車両は2026年5月下旬に抽選申込の受付を開始する予定だ。

なお、「GRラリー体感ゾーン」のコンテンツは無料だが、豊田スタジアムのサービスパークへの入場にはチケット購入が必要となる。