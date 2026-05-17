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チャレンジ！ バス運転士体験…京浜急行バス大森営業所　6月7日

京浜急行バス大森営業所
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京浜急行電鉄京急アドエンタープライズは、6月7日に「けいきゅうキッズチャレンジ！」春プログラムとして、「京浜急行バスの 営業所見学＆運転士体験！」を開催する。

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「けいきゅうキッズチャレンジ！」は、京急グループ各社や沿線企業と連携した「本物体験」を通じ、子どもの心身の成長を支援するとともに、京急沿線の魅力を伝えるCSRプログラムだ。「京急グループ子育て応援方針」に基づく施策として実施している。

今回は、京浜急行バス協力のもと、「京浜急行バスの 営業所見学＆運転士体験！」を実施する。会場は京浜急行バス大森営業所（東京都大田区）。営業所見学のほか、バス運転士の仕事紹介、運転席での運転士体験、車内からの洗車見学などを実施する。

また、2019年に導入された燃料電池バス『SORA』も見学できる。実際の営業車両である路線バスやリムジンバスを活用し、バスについて学べる機会だ。専用ウェブサイトで参加申し込みを受け付けている。

京浜急行バスの燃料電池バス SORA京浜急行バスの燃料電池バス SORA

参加料金は親子ペア1組2000円（税込）。体験コンテンツの都合上、申し込みは1組2名限定で、運転士体験は子どものみ参加できる。対象は小学生とその保護者。募集期間は5月25日までで、応募多数の場合は抽選となる。
《高木啓》

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