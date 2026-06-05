一時保育サービスで「運転手体験」…車庫見学や洗車機も　あすいくと東武バスが6月13日に開催

一時保育検索・予約サービス「あすいく」と体験型一時保育サービス「ワクいく」を運営する株式会社あすいくは、東武グループと連携した体験型一時保育プログラム「カーいく in 東武バス」を6月13日に開催する。

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同プログラムは、東武グループの事業共創プログラム「TOBU Open Innovation Program」の一環として実施するもの。あすいくの体験型一時保育プログラムとしては初めて、バスをテーマにした企画となる。

当日は、子どもたちが保護者の付き添いなしで東武北千住駅から貸切バスに乗車し、会場となる東武バスセントラル足立営業事務所へ向かう。

プログラムの中心となるのは、路線バスを使った「運転手のお仕事体験」だ。実際の運転席に座って車内アナウンスやドアの開閉を体験するほか、安全運行を支える整備場の見学も行う。運転手や整備士から直接話を聞きながら学べる機会となる。

また、乗務準備体験や運転手との交流時間も設ける。プログラムの最後には、バスに乗車したまま洗車機を通過する洗車体験も実施する予定だ。

「カーいく」を含む体験型一時保育サービス「ワクいく」では、全てのプログラムに保育士が同行する。子どもが仕事体験に参加している間、保護者は自由に時間を過ごせることが特徴で、子どもの成長機会と保護者のリフレッシュを両立するサービスとして展開している。

あすいくは2023年から、駅や百貨店、企業などの仕事現場を舞台にした体験型一時保育プログラム「ワクいく」シリーズを展開している。これまで「駅いく」「探いく」などを実施しており、今回の「カーいく in 東武バス」もその一環となる。

開催日時は6月13日10時から14時30分まで。会場は東武バスセントラル足立営業事務所。対象は年中児から小学1年生までで、定員は24人。参加費は2万円（消費税込）で、傷害保険料とランチ代を含む。申し込みは6月10日17時まで専用ウェブページで受け付ける。