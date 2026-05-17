ロボットトラクターや自律走行型農薬散布ロボットが集結…九州農業WEEK　5月27～29日

RX Japan合同会社は、2026年5月27日（水）～29日（金）の3日間、グランメッセ熊本にて「第4回 九州 農業WEEK」を開催する。特別企画として「未来の農機 実演＆モデル展示＆プレゼンテーション」が実施される予定だ。

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スマート農業予算が約300億円に確定

日本の農業業界では、農業者の高齢化・労働力不足が深刻化しており、従来の生産方式のままでは持続的な発展や食料の安定供給が困難な状況にある。

政府はスマート農業を国家戦略の柱と位置づけており、2026年度のスマート農業関係予算は前年度を上回る約300億円に確定した（農林水産省「スマート農業をめぐる情勢について」2026年4月）。生産者への最先端技術導入支援や農業支援サービスの育成が強力に後押しされている状況だ。

国内初レーザー搭載ドローンも登場——未来の農機が一堂に集結

本展の目玉となる「未来の農機 実演＆モデル展示」は、北海道大学大学院農学研究院 農学研究院長・教授の野口伸氏監修のもと実施される。ロボットトラクター、自律走行型農薬散布ロボット、国内初となるレーザーを搭載した鳥獣害対策専用ドローンなど、日本を代表する農機企業の最新機が一堂に集まる。

自動抑草ロボット アイガモロボ

ロボットトラクタ YT5114R

小型ロボット KATR

ドローン BB102

あわせて、小規模農地・急傾斜地といった九州の中山間地で活躍するコンパクトかつ小回りの利く最新農機も多数展示される予定だ。

農業ロボットの社会実装をテーマにしたフォーラムも開催

2026年5月28日（木）9:30～16:00には、参画企業によるプレゼンテーションとパネルディスカッションを実施する「未来の農機フォーラム2026～中山間地域で活躍する農業ロボット最前線～」が行われる。

テーマは「人と協働し省力化・軽作業化を実現する農業用追従ロボットの社会実装」および「中山間農業を支えるクボタのスマート農業の取り組み」。プログラム終了後には交流会も予定されている。

項目 【画像全7枚】 内容 【画像全7枚】 構成展 【画像全7枚】 農業資材EXPO / スマート農業EXPO / 畜産資材EXPO / 次世代 農業経営EXPO 【画像全7枚】 会期 【画像全7枚】 2026年5月27日（水）～29日（金） 【画像全7枚】 開催時間 【画像全7枚】 9:00～16:00 【画像全7枚】 主催 【画像全7枚】 RX Japan合同会社 【画像全7枚】

ロボスタ・オンラインセミナー情報

アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る

5月26日（火）には「実装」と「販売」の両輪でAIロボット市場を開拓している、アイリスオーヤマを筆頭としたアイリスグループによる「アイリスグループのロボット事業拡大戦略 ～AIロボット市場の勝ち筋を探る」を開催。

同グループの実績は、清掃ロボットを中心に導入企業7,000社以上、累計出荷台数は22,000台以上にのぼり、急成長を遂げています。

セミナーでは、アイリスオーヤマの大山社長が登壇、ロボット事業戦略についてご講演頂きます。続いて、東京大学大学院情報システム工学研究室(JSK)出身で、元Googleのロボットエンジニアであり、同社傘下のシンクロボの小倉社長より製品スペック等の詳細をご説明頂きます。

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ヒューマノイドは産業を変えるか トロンが語る「デジタルツイン×フィジカルAIが導くロボット実装の未来」

産業の現場において「フィジカルAI」や「ヒューマノイド」の社会実装が始まる中、その前提となるデジタルツインやシミュレーション環境の重要性が急速に高まっています。

本セミナー「ヒューマノイドは産業を変えるか トロンが語る「デジタルツイン×フィジカルAIが導くロボット実装の未来」では、製造業向けに先端技術の橋渡しを行うトロン株式会社の和嶋社長を迎え、フィジカルAIやヒューマノイド時代の自動化の最前線を解説します。

「ヒューマノイド導入には何が必要なのか」「なぜ今デジタルツインが重要なのか」「これから日本企業はどう対応すべきか」など、いま製造・物流業が直面する重要テーマについて掘り下げます。

さらに、今話題のヒューマノイドに対する同社のアプローチや、実用化に向けた現状と可能性についても解説していただきます。

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