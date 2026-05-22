アップガレージ、「8月8日リユースの日」出展へ…タイヤ取付体験も

カー＆バイク用品のリユース専門店「アップガレージ」を全国展開するアップガレージグループは、8月7日（金）・8日（土）にアキバ・スクエア（秋葉原UDX 2F）で開催される体験イベント「8月8日リユースの日 ～笑顔をつないで、未来のチカラに。～」に出展すると発表した。

同イベントは小学生とその保護者を対象とし、参加費は無料。主催は2026年「8月8日リユースの日」実行委員会で、後援は環境省・経済産業省となる。

アップガレージグループのブースでは、中古品の買取査定体験や、日常では触れる機会の少ないタイヤの取付体験を行う。子どもたちが楽しみながら循環型社会（サーキュラーエコノミー）を「自分ごと」として捉える機会を提供する。

8月7日は11:00～15:00で、11:00～オープニングイベント、12:00～ブース体験。8月8日は11:00～17:00で、第一部11:00～14:00、第二部14:00～17:00。会場は東京都千代田区外神田4-14-1 秋葉原UDX 2Fだ。

同社は「Good Mobility, Happy Life」を掲げ、リユースの取り組みを広げる中で、車好きの枠を超えて誰もがリユースを楽しむ社会を目指すとしている。