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GAZOO Racing、『GRヤリス』と『GRカローラ』の「Performance Software」5月13日発売…性能向上

・GAZOO Racingが「GR Yaris/GR Corolla Performance Software」3種を発表し、5月13日から発売する

・STREETは公道向け、CIRCUITはサーキット向け、COMPETITIONは競技向けの細かな制御を可能にする

・GRカローラ向け「Performance Upgrade」で、2025年3月以降モデルと同じ400Nmへ変更できる

GRヤリスとGRカローラのパフォーマンスソフトウェア
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  • ステアリングアシスト
  • GRカローラのエンジントルクアップ
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GAZOO Racingは5月11日、従来の「サーキットモード」から進化したソフトウェアアップグレード「GR Yaris/GR Corolla Performance Softwareシリーズ」と、GRカローラのアップグレード商品「GR Corolla Performance Upgrade」を発表した。

【画像】『GRヤリス』と『GRカローラ』の「Performance Software」

「GR Yaris/GR Corolla Performance Softwareシリーズ」は、走りの味をより細かくパーソナライズすることを狙う。アクセルレスポンス、四輪駆動力配分、カップリングプレトルクなどを、走行スタイルに合わせて設定できる。

施工後は、専用のスマートフォンアプリから各種設定を行う。ソフトウェアは「STREET」「CIRCUIT」「COMPETITION」の3種類で、STREETは公道で安全にGRらしい走りを楽しむための設計、CIRCUITはサーキットで好みに合わせて操るための設計、COMPETITIONは精密な調整で勝つための走りを追求する設計だ。

また「GR Corolla Performance Upgrade」は、すでに『GRカローラ』を購入した顧客にも提供する。2025年2月以前に販売されたGRカローラへの施工により、2025年3月以降発売のGRカローラと同じ400Nmのエンジントルクと四輪駆動力配分に変更できる。

発売は5月13日からで、全国のGR Garageで取り扱う。

《森脇稔》

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