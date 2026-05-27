特別な『GRヤリス』、「MORIZO RR」と「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」抽選応募開始…845万円から

GAZOO Racing（GR）は5月27日から、『GRヤリス』の特別仕様車「GRヤリス MORIZO RR」と「GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」の抽選応募を開始した。

【画像】2つの特別な『GRヤリス』

国内向けの販売台数はそれぞれ100台で、応募はスマートフォン向けアプリ「GR app」を通じてのみ受け付ける。

受付期間は5月27日13:30から6月9日23:59まで。当選発表は7月1日で、発売は2026年8月上旬を予定する。

また、2026年5月28日から31日に愛知県・岐阜県で開催されるFIA世界ラリー選手権（WRC）の日本ラウンド「フォーラムエイト・ラリージャパン2026」会場で、両車を展示する。あわせて会場では、オリジナルモデルカー（1/43スケール）も販売予定だ。

トヨタ GRヤリス MORIZO RR

GRヤリス MORIZO RRは、モリゾウこと豊田章男とともに2025年にGRヤリスでニュルブルクリンク24時間耐久レースに参戦した経験を生かして開発した特別仕様車で、専用のリヤウィングや足回り、4WD制御モード（MORIZOモード）などを設定した。

トヨタ『GRヤリス』の「Sébastien Ogier 9x World Champion Edition」

GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Editionは、セバスチャン・オジエ選手のWRC2025ドライバーズチャンピオン獲得を記念したモデルで、四駆制御「SEB.」モードなどを採用した。

メーカー希望小売価格（消費税込み）は、GRヤリス MORIZO RRが900万円、GRヤリス Sébastien Ogier 9x World Champion Editionが845万円で、いずれも販売台数は100台だ。