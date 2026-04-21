勝田貴元WRC初優勝記念、東京ミッドランドスクエアでラリー車両展示へ…4月26日から

GAZOO Racing（GR）は、TOYOTA GAZOO Racing World Rally Team（TGR-WRT）所属ドライバーの勝田 貴元がFIA世界ラリー選手権（WRC）第3戦サファリ・ラリー・ケニアで優勝したことを記念し、4月26日（日）からミッドランドスクエア（愛知県名古屋市）で関連ラリー車両を展示する。

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展示は2026年4月26日（日）から、ミッドランドスクエア内のトヨタ自動車ショールーム1階で実施する。勝田 貴元のWRC初優勝を記念し、2021年のサファリ・ラリー・ケニアで実際に使用したヤリスWRCや、ラリージャパン2026で使用するGRヤリスRally1（レプリカ）などを段階的に公開する。

4月26日（日）～5月21日（木）は、ヤリスWRC（2021年サファリ・ラリー車両）とGRヤリスRally1、26式GRヤリス。5月22日（金）～6月1日（月）は26式GRヤリス。6月2日（火）～6月9日（火）はGRヤリスRally1、26式GRヤリス。

また、展示に先立ち4月25日（土）には、WRC第5戦ラリー・イスラス・カナリアスのSS10を対象にしたパブリックビューイングイベントを開催する。主催はJ SPORTSだ。

GRは今回の展示を第1弾として、ラリージャパン2026に向けた施策を順次公開する方針で、情報はGR公式サイトの特設ページで発信する。