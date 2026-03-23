トヨタ、A80スープラ用インストルメントパネルを復刻…GRヘリテージパーツとして今秋発売予定

GAZOO Racing(GR)は3月23日、「GRヘリテージパーツプロジェクト」としてA80スープラの内装部品1点を復刻すると発表した。

【画像】A80スープラ内装部品を復刻

GRヘリテージパーツプロジェクトは、「思い出の詰まった愛車に乗り続けたい」という顧客の想いに応えるべく、既に廃番となっている補給部品を復刻し、純正部品として再販売する取り組みである。現在まで8車種、300点以上の部品の復刻、再販売を行っている。

A80スープラ内装部品を復刻

今回復刻生産することを決定した部品は、A80スープラ用インストルメントパネル1点である。このパネルは、ステアリング上部から助手席にかけて、ダッシュボードを構成する部品のひとつとなる。

樹脂部品の中でもダッシュボードは、フロントガラスを通じて日光を長時間受け続けるという厳しい環境に置かれるため、経年劣化による表皮の縮み・ひび・割れが発生しやすい。

今回復刻するインストルメントパネルは、当時の質感を忠実に再現しながらも材料を現代のものに置き換えることで、課題であった耐久性にも配慮している。

A80スープラ内装部品を復刻

耐久性の面では現代化しつつも、表皮のシボ加工は向きに至るまでオリジナル部品を忠実に再現することにより、「愛車」に組み付けても自然に仕上がるよう製造している。

このインストルメントパネルは、2026年秋頃の発売を目標に開発を進めている。発売後は通常の純正部品、および販売中の他のヘリテージパーツと同様に、全国のGR Garageおよびトヨタ系販売店、ジェームス各店舗にて購入できる予定である。また、車への取り付けにも対応する。

2026年4月10日から12日まで、幕張メッセ国際展示場(千葉県)において開催されるオートモービルカウンシル2026にて、今回発売を予定しているGRヘリテージパーツと、この部品をはじめ、現在販売中のGRヘリテージパーツを使用してレストアを行ったA80スープラを展示する。

オートモービルカウンシル2026の会場では、現在販売中および販売予定のGRヘリテージパーツを使用し、GR Garage水戸けやき台にてレストアを行ったスプリンタートレノ(AE86)を展示する。

また、GRヘリテージパーツプロジェクトの復刻対象車種ではないものの、スポーツカー部品の永続的な供給という思いをプロジェクトと共有する車両として、LEXUS LFAを展示する。

そのほか、6月に発売を予定している4A-GEエンジンのシリンダーヘッド/シリンダーブロック、今後復刻を予定している4A-GEエンジン用オイルパンバッフルプレートなど、GRヘリテージパーツのラインナップも多数展示予定である。

これまでGRヘリテージパーツプロジェクトは、長い時間をともにしてきた「愛車」にこれからも乗り続けていただけるよう、車の基礎的な機能である「走る・曲がる・止まる」ことに関わる部品の復刻・販売を優先して取り組んできた。

一方で、ダッシュボードをはじめとした「愛車」をより良い状態に保つための内装・外観部品の復刻・販売については、これまで顧客から多くの要望をいただいていながら、その声に十分にはお応えできていない状況だった。

今後も当プロジェクトでは、顧客の要望にお応えし、「愛車」に長く、より良い状態で乗り続けるために、機能部品から内装・外観部品まで、必要な部品の復刻・販売に取り組む。