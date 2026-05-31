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『ジムニーノマド』を究極ローダウン！ SUV専用設計「サステックプロX-LIMITダンパー」が適合

タナベ サステックプロX-LIMITダンパー　ジムニーノマド装着例（推奨ダウン量：フロント 40mmダウン / リア 45mmダウン）
  • タナベ サステックプロX-LIMITダンパー　ジムニーノマド装着例（推奨ダウン量：フロント 40mmダウン / リア 45mmダウン）
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サスペンション・マフラー・ホイールのトータルメーカー・タナベが販売中の車高調最高峰モデル「サステックプロX-LIMITダンパー」に、スズキ『ジムニーノマド』（JC74W 2025年4月～）の適合が追加された。税込み価格は14万800円で、デリバリー開始は7月末を予定。

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サステックプロX-LIMITダンパーは、SUV専用設計で究極のローダウンスタイルに挑める車高調だ。反比例する（＝X［クロス］する）カッコよさと乗り心地の良さの要素を、限界（＝LIMIT）まで追求している。

ドライブフィーリングを変えずに車高をアジャストできるフルタップ（全長調整）式を採用。X-LIMIT専用ショートナックルブラケットにより、SUVであってもダンパーのストローク量を確保しながら圧倒的なローダウンを実現している。

タナベ サステックプロX-LIMITダンパー　ジムニーノマド装着例（推奨ダウン量：フロント 40mmダウン / リア 45mmダウン）タナベ サステックプロX-LIMITダンパー　ジムニーノマド装着例（推奨ダウン量：フロント 40mmダウン / リア 45mmダウン）

PRO210スプリングにより大胆な軽量化と高い耐久性を同時に確保。引っ張り強度2100N/mmを発揮して、ヘタリの解消とバネ下重量の軽減化も実現。衝撃や振動によって緩みにくいテーパー型ブラケットロックの採用や、カチオン電着塗装＋粉体塗装の二重コーティングによるサビの発生や固着の防止にも注力されている。

今回追加されたジムニーノマド用では、ダンパーは前後共に純正形状、横付ダイヤルで減衰力14段調整。推奨車高調整範囲はフロントが-50mm～-37mm・リアは-55mm～-35mmとなっている。

《ヤマブキデザイン》

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