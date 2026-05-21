乗り心地重視？アップスタイル？ MC後『プロボックス』用カスタムスプリング2製品、タナベが発売

タナベのカスタムスプリングシリーズで乗り心地重視「サステックNF210」およびリフトアップ「デバイドUP210」にマイナーチェンジ後のトヨタ『プロボックス』（NHP160V 2025年11月～）の適合が追加された。

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「サステックNF210」はローダウン＝硬いという概念を覆し、乗り心地を損なうことなくスタイリッシュなローダウンを可能にしたカスタムスプリング。「圧倒的にヘタリに強く、しなやかでリニアなフィーリング」がセールスポイントの冷間成形スプリングを使用し、NF＝ノーマル・フィーリングの名のとおり、ローダウンを実現しながらバネレートを10％未満に抑えることで、快適な乗り心地を確保している。

プロボックス用「サステックNF210」は4本セットで税込み価格5万2800円のほか、フロント（1万1000円）・リア（1万5400円）各用1本での販売も用意されている。

タナベ サステックNF210 プロボックス装着例（フロント：29mmダウン / リア：23mmダウン）

「デバイドUP210」はSUVや4WDにオールテレンタイヤを合わせるアゲ系カスタムにも最適なカスタムスプリング。こちらも冷間成形スプリング使用で、タイヤから伝わるゴツゴツ感もマイルドに緩和し、ロールセンターの最適化によりコーナーリングもスムーズになる冷間成形ならではの乗り心地を実現している。

流行のリフトアップフォルムを手軽にカスタマイズできるだけでなく、釣りやキャンプといったアウトドアユースをはじめ、悪路や降雪路の走破性も向上するアップスタイル用のカスタムスプリングとなっている。

タナベ デバイドUP210 プロボックス装着例（フロント：27mmアップ / リア：24mmアップ）

プロボックス用「デバイドUP210」は4本セットで税込み価格5万7200円のほか、こちらもフロント（1万4850円）・リア（1万3750円）各用1本での販売が用意されている。

上記のタナベのカスタムスプリング製品はヘタリ永久保証つき。