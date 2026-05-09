プロボックスの荷室を犠牲にしない！ 仕事車に組んだ本格ハイエンドオーディオ［Pro Shop インストール・レビュー］by サウンドステーション クァンタム　前編

仕事にも日常にも使うトヨタ『プロボックス』に、常にいい音を求めてカーオーディオを組んだ揚妻さん。積載性を守りながら高音質化を狙った。

【画像全10枚】

◆仕事で使う工具やパーツ類などを積むため、ラゲッジの積載性とオーディオを両立させた

普段の足として毎日のように乗るプロボックスなので音質は特に気になる。好みのサウンドを再現するユニット群が詰め込まれた。

ラゲッジへの積載性を確保するため、最小限のスペースを使ったアンプラックを設計。

パワーアンプ２台とDSP、キャパシターなどを効率よく収めるフラット構造のアンプラックを設計した。

日常ユースから仕事まで使っているプロボックス。一日の中で乗っている時間も長く、それだけに音の良さは欠かせなかった。そこで思い通りの高音質化を果たすべく、本格的なカーオーディオを組むことにした揚妻さん。もともと父親がオーディオのエキスパートだったことから強い影響を受け、免許を取ってすぐに愛車を手に入れ同時にオーディオインストールをスタートさせている。クルマ歴とオーディオ歴が同じというヘビーユーザーだ。

そんな揚妻さんの現在の愛車であるプロボックスのラゲッジは、仕事で使う工具やパーツ類を積み込む必要があるため積載スペースをしっかり確保することが必須だった。そこで厳選したパワーアンプ2台、DSP、キャパシターなどをフラット形状のラックに収めフルカバーする構造とした。天板部分には放熱用の穴をあけてパワーアンプの冷却効率アップにも気を配った作りとしている。

アンプラックのレイアウトはいたってシンプル。2台のパワーアンプ、ブラックスMX4を左右に配置し、中央の空いたスペースにヘリックスのDSP ULTRAをインストールしている。バランスも良くケーブル類の収まりも計算されており、トップパネルを開けても美しい仕上がりとなっているのはさすがプロショップの仕事だ。

◆ハイエンドなパワーアンプとDSPを選び、狙ったサウンドをストレートに表現する

パワーアンプに用いるのはブラックスのMX4×2台。クリアサウンド、正確性の高い音を好みオーナーが選んだ逸品だ。

DSPにはヘリックスのDSP ULTRAをセレクト、クオリティの高いシステムに似つかわしいDSPで音の質感もアップさせる。

電源系は下層アースなどにも気を配るオーナー。キャパシターを配置して瞬発的な電力供給にも対応する。

システム的にはDSPとしてヘリックスのDSP ULTRAを選び、パワーアンプにはブラックスのMX4を2台用いるハイエンドな構成としている。これはオーナーの意向として「クセの無いクリアなサウンドが好み」「色付けした音よりもフラットなサウンドにしたかった」「オールジャンルで聴けるシステムを目指した」という明確な目標があったため。ベテランオーナーらしい狙いに沿ってプランを練った結果、このシステムデザインにたどり着いた。

アンプラックの両サイドに設置されているのはブラックスのハイエンドアンプ、MX4×2台。アンプラックのサイズはこのパワーアンプに合わせて設計されていることが想像できるジャストサイズだ。ケーブルを取り回すスペースもしっかり確保しつつ、ラゲッジの使用面積を最小限に抑えたラックとしているのもオーナーの狙い通りといえる。

2台のパワーアンプの中央にはDSP ULTRAをレイアウト。パワーアンプとの距離感を考慮してもバランスの良い配置となった。さらに電源にもこだわるオーナーは、BA laboのキャパシターを用いて電源供給能力をアップ。ユニットが持つパフォーマンスを最大限に発揮させている。

◆低音の力強さとスピード感を得るためのサブウーファー選びとチューニングが見どころ

アンプラック内のケーブル配線なども美しくムダのない処理、2台のパワーアンプとDSPも効率の良いレイアウトとしている。

サブウーファーには力強さと遅れないスピード感ある低音サウンドを再現することができるカロッツェリアのTS-W252PRSをチョイス。

アンプラックのカバーを設置して上からサブウーファーのエンクロージャーを置いた状態。積載スペースを確保する構造とした。

サブウーファーはアンプラックの右上部に積載されるスタイル。オーナーがサブウーファーに求めたのは力強い低音に加えてスピード感のあるサウンドだった。その両方を兼ね備えたユニットとしてチョイスしたのが、カロッツェリアの25cmサブウーファーであるTS-W252PRSだ。エンクロージャーは移動や脱着も可能で、スペース効率を考慮した作りとなっているのも荷物の積載性を考えてのこと。

アンプラック内のケーブル配線を見てもムダの無い美しい仕上がりなのがわかる。サウンドの仕上げとしてケーブルも最適なモデルを選んでインストール。カバーをしてしまえば見えない部分だが、こだわって作り上げたインストールが音にも反映される。

仕事で工具や電気パーツを載せる必要があるため、積載スペースを確保するための工夫を盛り込んだラゲッジインストール。フラット形状のアンプラックを作り、必要なユニットをスマートに収めることに成功している。次回の後編では、サウンドの要となったフロント3ウェイシステムについて見ていくこととしよう。純正ではドアスピーカーを持たないプロボックスのミッドバスインストールなど、見どころ満載の処理となっているので要注目だ。

土田康弘｜ライター

デジタル音声に関わるエンジニアを経験した後に出版社の編集者に転職。バイク雑誌や4WD雑誌の編集部で勤務。独立後はカーオーディオ、クルマ、腕時計、モノ系、インテリア、アウトドア関連などのライティングを手がけ、カーオーディオ雑誌の編集長も“請け負う”。現在もカーオーディオをはじめとしたライティング中心に活動中。