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スーパーカー約50台集結、小中高生対象の同乗会も…瀬戸内ドリームカーフェスタ2026は5月24日開催

瀬戸内ドリームカーフェスタ
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「子供達に大きな夢を！」をテーマにしたイベント「瀬戸内ドリームカーフェスタ2026」が、5月24日（日）に開催される。会場はドラ夢広場・ドラ夢ドームで、時間は10時00分～15時00分（予定）だ。

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イベントでは、スーパーカー約50台とバイク約15台が集結する。最新のスーパーカーから歴史的名車までが展示され、子どもが実物に触れられる体験型プログラムも用意される。

目玉の一つは「スーパーカー同乗会」だ。対象は小学生から高校生までで、同乗抽選会は11時00分～、同乗会は12時00分～となる。定員は30名で、参加費は無料。申し込み者が多い場合は抽選で決まる。

また、投票を通じた抽選会も実施する。受付で先着200名（高校生まで対象）に投票用紙を配布し、14時00分から抽選会に参加できる。14時00分には、子どもたちが選んだ「カッコいいスーパーカー」と「スーパーバイク」の表彰式が行われる。さらに14時20分からは、投票参加者を対象にプレゼント大抽選会が予定されている。

徳島工業短期大学の先生と生徒による「スーパーカートークショー」もある。会場には、約110年前の米国製旧車「T型フォード」も来園する。T型フォードは1912年式で、全長3420mm、全幅1420mm、排気量は2896cc。トークショーは13時00分～で、参加費は無料だ。

特別ゲストとして、カナイメグさんと86系YOUTUBERのきぃちゃんが来場し、トークショーなどで会場を盛り上げる。

観覧料（入場料）は大人（15歳以上）200円/名、小人（小中学生）100円/名、未就学児は無料。ただし別途「入園料金・駐車場料金」が必要となる。主催は三豊ドリームカーフェスタ実行委員会で、共催はまんのう公園管理センターだ。

《森脇稔》

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