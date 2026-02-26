ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

長崎県諫早市「働く車MOTOR SHOW2026」にJAFブース出展、子ども用制服でレッカー車撮影体験…3月1日

「TARAMI 働く車 MOTOR SHOW2026」にJAFブース出展
  • 「TARAMI 働く車 MOTOR SHOW2026」にJAFブース出展

日本自動車連盟(JAF)長崎支部は、3月1日に諫早市なごみの里で開催される「TARAMI 働く車 MOTOR SHOW2026」にJAFのブースを出展すると発表した。

このイベントは「こどもも大人も大興奮!」をテーマに、町・工事現場・作業現場・国防など、さまざまな場所で活躍する「働く自動車」が大集合する体験型イベントだ。「学べて遊べる体験DAY」「きて、みて、さわって、のってみよう」のコンセプトのとおり、見て楽しむだけでなく、実際に触ったり乗ったりできる本物体験が魅力となっている。

多良見町・諫早市とその周辺の活性化を目的に、特定非営利活動法人グリーンエイド(TARAMI遊ぶーむ)が主催している。

JAFブースでは、子ども用ロードサービス制服を用意。制服を着て、憧れのJAFレッカー車に乗り込んで写真撮影ができる、毎年大人気のコンテンツを用意している。本物さながらの装いで、働く車の世界を身近に体感できる貴重な機会だ。さらに、普段なかなか間近で見ることのできないレッカー車とともに、お子さまの記念撮影も楽しめる。

開催日時は、3月1日10時から16時まで。会場は諫早市なごみの里運動公園駐車場(長崎県諫早市多良見町木床2002)。JAFブースは無料で、イベント入場料はお一人様100円(6歳以下は無料)となっている。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

JAF 日本自動車連盟

イベント開催予定

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES