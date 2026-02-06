ホーム 自動車 ビジネス 国内マーケット 記事

JAF公認eモータースポーツ大会「UNIZONE 2026」、参戦全6チームの選手が決定

「UNIZONE 2026」に参戦する全6チームの所属選手を発表「UNIZONE 2026」に参戦する全6チームの所属選手を発表
  • 「UNIZONE 2026」に参戦する全6チームの所属選手を発表「UNIZONE 2026」に参戦する全6チームの所属選手を発表

日本eモータースポーツ機構(JeMO)は、JAF(日本自動車連盟)公認のeモータースポーツ大会「UNIZONE 2026」に参戦する全6チームの所属選手を発表した。

UNIZONEは、レーシングシミュレーターを使用したeスポーツ大会で、国内で唯一JAFの公認を受けている。今回発表された参戦チームは、岩手馬コレーシング(岩手県)、遠州ハママツモータース(静岡県)、恒志堂レーシング北海道(北海道)、Saishunkan Sol 熊本(熊本県)、東京ヴェルディレーシング(東京都)、名古屋OJA(愛知県)の6チーム。

各チームには複数の選手が所属し、名古屋OJAには武藤壮汰選手、小此木裕貴選手のほか、チーム契約選手として石野弘貴選手、梅垣清選手が名を連ねる。東京ヴェルディレーシングには佐々木藍咲選手がチーム契約選手として所属している。チーム契約選手は、現時点ではUNIZONEライセンスは未取得だが、チーム活動にコミットすることで契約している選手を指す。

JeMOは、eモータースポーツにおけるエコシステムと競技ピラミッドを構築し、新たなスポーツ文化を創出することを目指している。モータースポーツファンやeスポーツファンだけでなく、幅広い層を魅了する公式リーグやグラスルーツ活動の展開を予定しており、クルマの素晴らしさや楽しさを伝え、未来のモビリティ発展に寄与するプラットフォームを目指している。

《森脇稔》

【注目の記事】[PR]

編集部おすすめのニュース

教えて！はじめてEV

特集

eスポーツ

JAF 日本自動車連盟

主要メーカー別インデックス
国産車メーカー
トヨタ レクサス 日産 ホンダ マツダ 三菱 スバル スズキ ダイハツ 光岡
外国車メーカー
フォルクスワーゲン メルセデスベンツ BMW MINI アウディ ボルボ プジョー シトロエン DS ルノー フィアット アルファロメオ スマート ポルシェ フェラーリ ジープ シボレー キャデラック ランボルギーニ ジャガー ランドローバー ロータス マセラティ アストンマーティン ロールスロイス ベントレー
中古車情報
レクサス 中古車 トヨタ 中古車 日産 中古車 ホンダ 中古車 マツダ 中古車 スバル 中古車 三菱 中古車 スズキ 中古車 ダイハツ 中古車 ベンツ 中古車 ポルシェ 中古車 ボルボ 中古車 BMW 中古車 フォルクスワーゲン 中古車 アウディ 中古車 プジョー 中古車 ジャガー 中古車 フェラーリ中古車 アルファロメオ中古車 プリウス 中古車 アクア 中古車 フィット 中古車 ノート 中古車 クラウン 中古車 セレナ 中古車 ヴィッツ 中古車 カローラ 中古車 フリード 中古車 インプレッサ 中古車 ヴェルファイア 中古車 スペイド 中古車 フォレスター 中古車 BMW 3 中古車 フォルクスワーゲン ゴルフ 中古車 ムーブ 中古車 N BOX 中古車 ワゴンR 中古車 タント 中古車 N-ONE 中古車
ガイド
カーリースおすすめランキング車のサブスクおすすめ比較短期カーリースおすすめ車買取おすすめランキング車一括査定サイトおすすめランキング廃車買取業者おすすめランキング20代向け自動車保険おすすめランキング保険料安い自動車保険ランキングバイク買取おすすめ比較
車 買取 車 査定 中古車 査定 車検 中古車 中古車 検索 自動車保険比較 車検費用比較 自動車カタログ ＠Pressリリース 共同通信PRワイヤー(国内) 共同通信PRワイヤー(海外) PR TIMES