トヨタ、新型Bセグ電動SUV『アーバンクルーザー』欧州発売…航続最大426km

トヨタ自動車は、新型EVでBセグメントSUVの『アーバンクルーザー』を欧州市場で発売した。欧州の電動SUV市場における主要セグメントをカバーするラインナップ拡充の一環となる。

【画像】トヨタ・アーバンクルーザー

アーバンクルーザーは、トヨタのマルチパス戦略を支える車両として、ハイブリッドの『ヤリスクロス』とともにBセグメントSUV市場に投入される。顧客は、ゼロエミッションと低排出の両方のパワートレインから選択でき、CO2排出削減とカーボンニュートラルの実現に貢献する。

アーバンクルーザーは49kWhと61kWhの2種類のバッテリーを用意し、異なる性能と航続距離を実現する。ラインナップは3バージョンで、49kWhバッテリー搭載の前輪駆動モデル、61kWhバッテリー搭載の前輪駆動および全輪駆動モデルとなる。

トヨタ・アーバンクルーザートヨタ・アーバンクルーザー

航続距離（WLTP複合データ）は、49kWhバッテリー搭載の前輪駆動モデルで最大344km、61kWhバッテリー搭載の前輪駆動モデルで426km、全輪駆動モデルで395kmとなっている。

バッテリーにはリン酸鉄リチウム（LFP）化学を採用し、耐久性の向上とコスト面での優位性を実現した。サーマルマネジメントシステムにより、極寒や猛暑の条件下でも最適なバッテリー温度が維持される。トヨタバッテリーケアプログラムにより、10年間または100万kmの走行で元の容量の最低70%が維持されることが保証される（年次バッテリー健全性チェックが条件）。

アーバンクルーザーは、堅牢なデザインから全輪駆動性能まで、本格的なSUVとして開発された。リアアクスルに追加モーターを使用する電動全輪駆動システムは、路面が緩い場所や滑りやすい道路で安全で信頼性の高い性能を発揮する。

トヨタ・アーバンクルーザートヨタ・アーバンクルーザー

開発では、開放的で広々とした室内空間の創出が優先された。2700mmのホイールベースにより、室内は開放的で広々としており、多用途に使える。スライド式で分割可能な後部座席システムにより、乗客スペースまたは荷物スペースを容易に調整でき、より大型のSUVに匹敵する積載能力を実現している。

情報とマルチメディア機能は、単一ユニットに統合されたインストルメントコンビメーターとマルチメディアディスプレイで簡単にアクセスできる。前後のUSBポートとワイヤレススマートフォン統合により、車載接続性がサポートされる。MyToyotaアプリを使用すれば、バッテリー充電のスケジュール設定、充電状態の確認、出発前のエアコンシステムの作動など、車両機能の遠隔操作とデータ監視が可能だ。

アーバンクルーザーは、室内空間と最適な航続距離を優先して開発された専用の新型BEVプラットフォーム上に構築されている。

トヨタ・アーバンクルーザートヨタ・アーバンクルーザー

主要なアンダーフロアセクションは、バッテリーパックを収容するためにクロスメンバーを省いている。バッテリーは外側フレームとエネルギー吸収サイドマウントにより衝突ダメージから保護される。リアフロアも衝撃保護を提供し、全輪駆動モデルの追加リアeアクスルを収容するために必要な変更は最小限に抑えられている。

強度とボディ剛性は高く、主要部分に高張力鋼が使用され、軽量化のメリットもある。バッテリーを車両フロア下に配置することで低重心を確保し、安定したハンドリングと俊敏な走行特性を促進する。

微調整された空力性能は、消費電力を削減し、航続距離を最大化するのに役立つ。フロントとリアセクションを含むアンダーフロア全体に広がるエアロカバーなどの機能が含まれる。バッテリーパックのフラットで低プロファイルな設計は、車両下の空気の流れをスムーズにするのに役立つ。

エンジン音がないため、より顕著になる可能性のあるノイズと振動を制御するための詳細な対策が講じられている。ロードノイズは構造部材を形成するバッテリーパックによって抑制され、走行ノイズと風切り音は車両周辺の遮音バッフルと遮音フロントガラスの使用により低減される。フロントeアクスルマウントとリアeアクスルアンダーカバーも不要なノイズと振動を抑制する。

トヨタ・アーバンクルーザートヨタ・アーバンクルーザー

アーバンクルーザーは、2つのバッテリーと前輪または全輪駆動の選択肢を備えた全く新しいバッテリー電動パワートレインを導入する。両方のバッテリーはリン酸鉄リチウム技術を使用し、耐久性、安全性、コスト削減のメリットがある。両ユニットとも、発進時や追い越し速度で迅速な加速を実現する。

車両はコンパクトで効率的なeアクスルによって駆動される。これは電動モーター、インバーター、減速ギアを単一の省スペースユニットに組み込んでいる。小径モーターと長いシャフトを含む巧妙な設計により、パワーを犠牲にすることなくユニットを小型に保ち、キャビンスペースや全輪駆動モデルの場合は荷物室への侵入を回避している。

49kWhバッテリーは前輪駆動モデル専用。96セルを含み、出力は106kW/144hpで、最大193Nmのトルクを生成する。航続距離（WLTP複合）は最大344kmだ。

顧客の選択肢を広げるため、トヨタは61kWh、120セルのバッテリーも用意する。前輪駆動パワートレインでは128kW/174hpと193Nmを生成する。航続距離は最大426kmだ。

全輪駆動モデルでは、システムはより多くのパワーとトルクを発揮する。135kW/184hpと307Nmで、航続距離は最大395kmとなる。

車両の潜在的な航続距離を最大化するために多くの対策が展開されており、バッテリー温度制御とエアコン制御システムを調整して、暑さや寒さ、または高負荷走行条件（長時間の高速巡航や繰り返しの急速バッテリー充電など）でのパフォーマンスを安定させるサーマルマネジメントシステムが含まれる。冬季には、システムはバッテリー温度を最適化し、暑い天候では、エアコンの液体冷媒がバッテリーを冷却するために使用される。

さらなる対策には、気流を最適化する自動フロントグリルシャッターと、暖房および換気システムに統合されたエネルギー効率の高いヒートポンプ（標準装備）が含まれる。シートヒーターと加熱ステアリングホイール（装備されている場合）の使用も、電力の効率的な使用をサポートする。

DC充電を使用する場合、バッテリーを10%から80%まで充電するのに約45分かかる。3相11kW AC電源で15%から100%まで充電するには約6時間かかり、単相7kW AC充電では約9.5時間かかる。

《森脇稔》

