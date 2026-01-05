アルピナ、BMWグループの傘下で始動…新ブランド「BMW ALPINA」誕生

BMWグループは、2026年1月1日のアルピナ商標権移転に伴い、BMW ALPINAを独立ブランドとして立ち上げたと発表した。

【画像】アルピナの代表的モデル

BMW ALPINAブランドの核となるのは、最高性能と優れた乗り心地の独自のバランス、そして特徴的な走行特性だ。これに加えて、特注オプションやカスタム素材の専用ポートフォリオ、そして他にはない細部のディテールが組み合わされる。

新しいワードマークは、ブランドの歴史を意識したデザインとなっている。1970年代の非対称なワードマークからインスピレーションを得たもので、明快さ、落ち着き、自信を表現している。リアの中央に配置されることで、BMWグループ内における独立した個性を強調する。エレガントで現代的なデザインは、歴史と未来をつなぐ役割を果たす。

BMW ALPINA車両は、素材選択と職人技において厳格な基準に従って製造される。視覚、音響、触感の面で最も厳しい期待に応える。さらに購入者は、特注オプションの豊富なポートフォリオから選択できる。これにより、すべてのBMW ALPINAが独自の個性を持つことになる。

BMWグループは、ブランドの歴史ある伝統を踏まえ、大きな責任を認識している。新しいBMW ALPINAの章が最高の期待に応えるものとなるよう取り組んでいく。各車両は、性能、快適性、個性において妥協のない、非凡なものを追求するファンのための専用オブジェクトとなる、としている。