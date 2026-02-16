ホーム 自動車 ビジネス 企業動向 記事

BMWアルピナが新エンブレム発表、現代的デザインに刷新…スロットルボディとクランクシャフトは継承

BMWアルピナの新エンブレム
  • BMWアルピナの新エンブレム
  • BMWアルピナの新ロゴ
  • BMWアルピナの新20スポークアルミホイール

BMWグループは、同グループ傘下となった新ブランド、BMWアルピナの始動に向けて、BMWアルピナの新エンブレムを発表した。

同ブランドは最高の乗り心地と高性能の絶妙なバランスを体現するものとなるという。

新しいエンブレムデザインは、先に公開されたロゴを補完し、ブランドの現代的なアイコノグラフィーを定義している。BMWアルピナの自動車は、この新しい高級ブランドに期待される高い基準を満たすよう、BMWグループの工場で製造される。

新しいBMWアルピナのエンブレムは、ブランドの伝統を尊重しながら、現代に向けて本格的に進化している。新デザインは、以前と同じ2つの重要な要素、スロットルボディとクランクシャフトを特徴としており、これらはブランドの歴史的な物語の中心となっている。

すでに公開されているロゴと同様に、エンブレム内の要素は、明確で簡潔なラインワークの恩恵を受けている。独特の透明な仕上げがエンブレムの現代的なシルエットを強調し、抑えられた配色が現代的なルックアンドフィールを高めている。新しいエンブレムデザインは、BMWアルピナの独占的なポジショニングにふさわしく、精密で洗練された仕上がりを伝えている。

BMWアルピナの自動車は、一部のBMWグループの工場で製造される。高い品質により、顧客が望めば、並外れた範囲のパーソナライゼーションオプションが利用できる。

象徴的なエクステリアカラーや20スポークアルミホイールデザインなどのデザインを受け継ぐ。これは未来と伝統の間にさらなるつながりを確立するものという。

最高品質のレザーは、すべてのBMWアルピナのインテリアに標準装備される。色の選択は豊富。これにより、オーナーは最小のディテールから最も大胆なステートメントまで、すべてをキュレーションできる。自分だけのユニークな自動車を作り出せる。

抑制、パワー、そして優れた品質は、常にアルピナブランドの特徴だった。BMWアルピナは、これらの価値を本格的に進化させ、高められた精度と現代的な洗練さでそれらを高めることにコミットしている。BMWアルピナの自動車は、卓越した高速性能と優れたレベルの快適性を組み合わせる。長距離移動に焦点を当てている。

BMWアルピナは、卓越したものを評価する愛好家のための自動車ブランドを目指している。

《森脇稔》

