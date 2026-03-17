横浜ゴム、「BMW Mモータースポーツ」公式パートナーとして「ニュル24時間レース」参戦へ

横浜ゴムは、BMW Mモータースポーツのオフィシャルパートナーとして、2026年シーズンのニュルブルクリンク24時間レースおよびニュルブルクリンク耐久シリーズ（NLS）のSPXクラスに参戦するBMW『M3ツーリング24H』にADVANレーシングタイヤを供給すると発表した。

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BMW『M3ツーリング24H』は、BMW Mモータースポーツがニュルブルクリンクのファンに向けて特別に開発した車両だ。BMW『M4 GT3 EVO』と同じ技術基盤を共有しながら、ボディシェルにはBMW『M3ツーリング』を採用している。BMW『M4 GT3 EVO』と比較して全長は200mm長く、リアウイングを含む全高は32mm高いが、技術仕様は同一だ。

SPXクラスは、FIA-GT3で競われるSP9などの他のクラスに該当しない高性能な実験的車両、または特殊な改造が施された車両のためのクラスで、最新技術やコンセプトカーを開発、検証する場として活用されている。

横浜ゴムが「BMW Mモータースポーツ」のオフィシャルパートナーとしてニュル24時間レースに参戦

横浜ゴムとBMW Mモータースポーツは、ニュル24時間レースにおいて1980年から1990年にかけて2度の総合優勝を果たしている。約40年ぶりに再びタッグを組み、今シーズンはSP9クラスのBMW『M4 GT3 EVO』に加え、SPXクラスのBMW『M3ツーリング24H』の2台体制で挑む。

供給するタイヤは、ドライ用がADVAN A005でサイズはフロント300/680R18、リア330/710R18。ウェット用がADVAN A006でサイズはフロント300/680R18、リア320/710R18となる。

横浜ゴムは中期経営計画「Yokohama Transformation 2026」において、グローバルフラッグシップタイヤブランド「ADVAN」やSUV・ピックアップトラック用タイヤブランド「GEOLANDAR」の拡販に取り組んでいる。モータースポーツ活動をブランド価値向上の場と位置付け、トップカテゴリーからグラスルーツカテゴリーまでグローバルでの多岐にわたるモータースポーツ競技に参戦している。

2026年の参戦スケジュールは、3月21日にNLS第2戦、4月18日から19日にニュルブルクリンク24時間レース予選とNLS第4/5戦、5月14日から17日にニュルブルクリンク24時間レース決勝が予定されている。