BMW M Motorsport、ニュルブルクリンク24時間レースで7クラス制覇

BMW M Motorsportは、ドイツのニュルブルクリンク24時間で好結果を積み上げた。総合ではBMW M3 Touring 24Hが5位に入り、同時にSPXクラスで勝利した。
さらに、BMW M Motorsportのカスタマーチームを含む計7チームが、それぞれのクラスで優勝した。
SPXクラスはBMW M3 Touring 24H（BMW M Motorsport、Jens Klingmann、Connor De Phillippi、Neil Verhagen、Ugo de Wilde）が優勝。BMW M4 GT3 EVO
SP10クラスはBMW M4 GT4 EVO（Riller & Schnauck powered by Cerny Motorsport、Peter Cate、Joshua Bednarski、Tom Schütze、Jeroen Bleekemolen）が制した。
BMWクラスはBMW M2 Racing（SRS Team Sorg Rennsport、Maximilian Hill、Max Schlichenmeier、Darian Donkel、Tim Peeters）が勝利。
BMW M240iクラスはBMW M240i Racing（Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels、Sven Markert、Benjamin Albers、Yannick Fübrich、Santiago Baztarrica）が1位だ。
BMW 325iクラスはBMW 325i（Pistorius by EiFelkind Racing、Oliver Frisse、Christopher Gruber、Henning Hausmeier、Markus Fischer）が優勝。
VT2 HeckaクラスはBMW 330i（Adrenalin Motorsport Team Mainhattan Wheels、Philipp Stahlschmidt、Philipp Leisen、Daniel Zils、Sub7BTG）が制した。
SP4クラスはBMW 325CI（Oepen Motors Automobilsport、Ingo Oepen、Christian Koger、Henrik Launhardt）が勝利している。
また、BMW M Racing Academyの「2026クラス」も現地を訪れた。Josh Green、Ryder Quinn、Thomi Racklの3人が、159台と35万2000人の観客が集まった大規模イベントを間近で初めて体験した。
3人はBMW M3 Touring 24Hのブリーフィングに参加し、ドライバーとエンジニア双方の視点から学んだ。さらに、Jens KlingmannとMax Hesseが、BMW M Motorsportのファクトリー支援によるレースプログラムで求められる努力の水準を紹介した。
加えて、Green、Quinn、Racklはマーケティング活動にも組み込まれ、BMW M Clubhouseで取材対応を行った。レース当日の指揮所で何が行われるかも説明した。
同社は今後のレースイベントにも期待を示した。加えて、イタリアGT選手権やGT World Challenge Americaなどでも勝利や表彰台が報告されている。